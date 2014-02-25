کشف 44 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌حسین دارایی در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی استان قزوین در بهمن ماه امسال 12 قاچاقچی و 45 توزیع‌کننده مواد مخدر شناسایی و دستگیر شده‌اند.



وی تصریح کرد: در این مدت 2 باند تهیه و توزیع مواد مخدر نیز منهدم و 44 کیلو و 307 گرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شده است.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین دستگیری 314 نگهدارنده مواد مخدر را نیز از دیگر اقدامات پلیس در بهمن ماه امسال برشمرد و عنوان کرد: در مجموع تعداد دستگیر شدگان مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.



کشف 1500 دستگاه لوازم خانگی قاچاق در قزوین



مسئول مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: مأموران انتظامی این استان در 2 اقدام یک هزار و 500 دستگاه لوازم خانگی و یک هزار و 600 عدد مواد محترقه قاچاق کشف و ضبط کردند.



دانیال صمدی‌زاده در این باره اظهارداشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان البرز روز گذشته هنگام گشت‌زنی در جاده قزوین ـ تهران به یک دستگاه نیسان وانت مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



وی بیان کرد: در بازرسی از نیسان یک هزار و 546 دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق کشف و راننده خودرو دستگیر شد.



مسئول مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین بیان کرد: در اقدام دیگری مأموران کلانتری 11 قزوین نیز روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو یک هزار و 600 عدد مواد محترقه قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.



دستگیری 7 نفر از شکارچیان غیرمجاز در قزوین



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از دستگیری هفت نفر از متخلفان شکار غیرمجاز در این استان خبر داد.

صدرالدین علیپو در این خصوص اظهارداشت: مأموران یگان‌های حفاظت محیط زیست شهرستان آوج و آبیک و الموت غربی در 48 ساعت گذشته در هنگام گشت و کنترل و اجرای مقررات شکار و صید تعداد هفت نفر از متخلفان را که به صورت غیرقانونی مبادرت به شکار یک رأس گوسفند وحشی و یک قطعه فلامینگو کرده بودند، دستگیر و تحویل مراجع قضایی کردند.

وی خاطر نشان کرد: از متخلفان تعداد هشت قبضه سلاح گلوله‌زنی و ساچمه‌زنی و مقادیری گوشت گوسفند وحشی و لاشه یک قطعه فلامینگو و یک دستگاه دوربین چشمی و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین خاطرنشان کرد: مأموران یگان‌های حفاظت مستقر در اداره کل و واحد‌های شهرستانی به طور شبانه‌روزی در مناطق مختلف استان حضور فیزیکی دارند و با هر گونه تخلفات شکار و صید در چارچوب مقررات برخورد می‌کنند.