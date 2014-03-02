به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری این دوره در جمع خبرنگاران، با بیان این که سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مداحی اهل بیت و ترویج فرهنگ و معارف ناب اسلامی از طریق مداحی مسئولیت و رسالت سنگینی بر دوش مداحان قرار داده است، اظهارکرد: تبلیغات اسلامی در راستای ترویج فرهنگ ناب اسلامی و تربیت مداحان متعهد و متخصص دینی در جامعه اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی مقدماتی مداحی بسته به استعداد و توانایی هر شخص علاقمند به مداحی و مداح در استان کرده است.

وی بیان داشت: پس از پایان دوره‌های مقدماتی دوره‌های تخصصی مداحی هم برای علاقمندان و شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.

وی با بیان این که تاکنون در این دوره 25 نفر ثبت نام کرده‌اند، گفت: اولین جلسه این کارگاه آموزشی امروز آغاز شده و علاقمندان تا پایان هفته برای ثبت نام در این دوره فرصت دارند.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هزینه ثبت نام در این کلاسها را 20 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این دوره آموزشی به مدت 20 جلسه برای شرکت کنندگان بسته به سطح و آشنایی آنها با فنون مداحی برگزار خواهد شد.

رضایی با بیان این که مهم ترین رسالت مداحان ترویج فرهنگ ناب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت و دستاوردهای انقلاب در جامعه است، گفت: متاسفانه به این علت که مداحان معارف و فضایل اهل بیت را در جامعه گسترش می دهند و درحال حاضر هم فرهنگ ناب محمدی با سرعت زیادی در سطح جهان در حال نفوذ است این قشر در خط مقدم جبهه نرم فرهنگی دشمنان قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: دشمنان اسلام سعی دارند با انحراف در عزاداری ها و نفوذ در مداحان فرهنگ تحریف شده یا به عبارت دیگر اسلامی آمریکایی را در جهان جایگزین اسلام ناب محمدی کنند و در این راستا برگزاری دوره های آموزشی برای مداحان و تربیت مداحان اهل فکر و بصیرت و متخصص در جامعه ضرورت زیادی دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه بر گزاری مراسم مذهبی و مداحی در وقت نماز و نادیده گرفتن زمان نماز، عدم تخلق به اخلاق حسینی و اسلامی، عدم رعایت آداب اسلامی توسط بعضی از خانواده های مداحان، استفاده از آهنگ های نامناسب و برخاسته از دل کفر همزمان با اجرای مداحی از مهم ترین آفت های مداحی هستند که مداحان باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند تا در اجراهای مختلف خود گرفتار این آفت ها نشوند.

مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: اگر مداح اهل بیت پیام عاشورا و اسلام را به خوبی برای مردم بیان کند مهم ترین نقش را در جذب حداکثری مردم به اسلام و معارف اهل بیت خواهد داشت.

رضایی با بیان اینکه تربیت مداح در بعضی از مدارس خراسان جنوبی در حال انجام است، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در صورت درخواست مدارس برای آنها استاد متخصص در زمینه تربیت مداح اعزام می کند.

وی ادامه داد: تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی آمادگی لازم را برای برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی مداحی در صورت درخواست در مساجد را نیز دارد.

به گفته وی در شهرستان های مختلف بسته به درخواست تشکلها و هیئت های مذهبی نیز کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف برگزار شده است.