به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطاني فر در سفرش به استان خراسان رضوي در حاشيه بازديد از پروژه تجاري، اداري و اقامتي مشهد مال كه با زيربنايي به مساحت 600 هزار مترمربع در مشهد مقدس در حال احداث است گفت : اين پروژه مي تواند تاثير بسيار زيادي در توسعه گردشگري كشور خصوصا خراسان داشته باشد .

وي با بيان اينكه در حال حاضر با توجه به فعاليت دولت تدبير و اميد و حضور ميليوني مردم در انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد فصل تازه اي از اراده گردشگران خارجي براي سفر به ايران آغاز شده است افزود : بايد از اين فرصت مغتنم به نحو مطلوب استفاده كرد .

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري با تشكر از اهتمام سرمايه گذاران براي اجراي پروژه هاي مختلف گردشگري در مشهد از جمله پروژه هتل 5 ستاره لوكس روتانا در مجموعه مشهد مال گفت : خوشبختانه در مشهد در حوزه زيرساختهاي گردشگري مانند هتل كمبودي احساس نمي شود اما اين كمبود در ساير استانهاي كشور و شهرهاي اصفهان، شيراز و تهران مشهود است از اين رو بايد هتل سازي در ديگر نقاط كشور نيز رونق پيدا كند .

معاون رئيس جمهور با تاكيد بر ايجاد هتل هايي با برندهاي معتبر يادآور شد : اگر قرار است به دنبال افزايش ميزان ورود گردشگران خارجي به كشور باشيم بايد در بحث هتل سازي با سرعت و كيفيت حركت كنيم.