به گزارش خبرنگار مهر، خوزه گارسیا مارگالو وزیر امور خارجه اسپانیا شب گذشته وارد کشور شد، وی سفر خود را با بازدید از اصفهان آغاز کرد، شب گذشته به اصفهان رفت و ظهر امروز پس از دیدار از اصفهان به منظور ملاقات با وزیر امور خارجه کشورمان به تهران سفر کرد.

دیدار وزرای خارجه ایران و اسپانیا ظهر امروز در محل وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.

وزرای امور خارجه پس از دیدار و ملاقات در نشست خبری مشترک حضور یافتند، وزیر امور خارجه اسپانیا قرار بود تا 13اسفند ماه در ایران باشد اما به دلیل تحولات اکراین و کنفرانسی که به این منظور برگزار می شود سفر خود به کشورمان را کوتاه کرده و فردا پس از ملاقات با مقامات کشورمان تهران را ترک خواهد کرد.