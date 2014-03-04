رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت خود پیش از حضور در مسابقات جهانی لهستان بیان کرد: آمادگی خوبی دارم و چهارشنبه شب عازم این مسابقات هستم. البته من پس از مسابقات آسیایی چین مجبور شدم یک هفته را در پارک تمرین کنم چونکه در اصفهان پیست نداریم ولی بعد از آن به تهران آمدم و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتم.

وی اضافه کرد: برای مسابقات جهانی 100 درصد آماده هستم. من در دو دوره گذشته رقابتهای جهانی داخل سالن به فینال 60 متر رسیدم و این باره می‌خواهم فینالیست شوم. امیدوارم که بتوانم رکورد خودم را بزنم و راهی فینال شوم.

این ملی‌پوش کشورمان در خصوص حضور چهره‌های مطرح ماده 60 متر در مسابقات جهانی لهستان بیان کرد: همه چهره‌های مطرح این ماده از جامائیکا، امریکا، فرانسه و انگلیس حضور دارند. در دوره قبل آخرین رکوردی که به فینال رسید 6.65 ثانیه بود و سعی می‌کنم با این رکورد به فینال برسم.