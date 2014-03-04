به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست­ های علمی و تخصصی دین پژوهان کشور و برگزاری آنها در قالب کرسی آزاداندیشی دینی، نهمین نشست از این برنامه ها در اسفندماه با موضوع «بیداری اسلامی، فرصتها، چالشها و آسیبها»از منظر سید جمال الدین حسینی اسدآبادی برگزار می شود.

این برنامه با همکاری معاونت پژوهشی حوزه های علمیه و مؤسسه آل البیت و مؤسسه خادم الرضا(ع) به مناسبت رحلت آن بنیانگذار جنبشهای اسلامی در قرون اخیر، با سخنرانی محمدجواد صاحبی، رئیس انجمن ادیان و مذاهب حوزه و دبیر شورای علمی دین پژوهان کشور برگزار می شود.

این مراسم یکشبنه 18 اسفندماه در دبیرخانه دین پژوهان کشور در قم، میدان رسالت، بلوار سمیه، پلاک 27 برگزار می شود و شرکت محققین و پژوهشگران در نشست علمی مذکور آزاد می باشد.