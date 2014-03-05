بانک مرکزی تغییرات نرخ ارزها را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ رسمی 38 ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ 11 ارز در روز جاری نسبت به دیروز کاهش، قیمت 26 ارز افزایش و نرخ 1 واحد پولی دیگر ثابت مانده است.

نرخ دلار آمریکا امروز با امروز 24951 ریال، قیمت پوند انگلیس 41564 ریال و قیمت یورو نیز 34262 ریال تعیین شد.

بانک مرکزی نرخ فرانک سوئیس 28230 ریال، کرون سوئد 3852 ریال، کرون نروژ 4122 ریال، کرون دانمارک 4592 ریال، روپیه هند 402 ریال، درهم امارات متحده عربی 6793 ریال، دینار کویت 88480 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23774 ریال، یکصد ین ژاپن 24537 ریال، دلار هنگ کنگ 3216 ریال، ریال عمان 64824 ریال، دلار کانادا 22487 ریال، راند آفریقای جنوبی 2294 ریال، لیر ترکیه 11229 ریال، روبل روسیه 684 ریال، ریال قطر 6852 ریال، یکصد دینار عراق 2146 ریال و لیر سوریه 174 ریال اعلام کرد.

قیمت دلار استرالیا 22269 ریال، ریال سعودی 6653 ریال، دینار بحرین 66165 ریال، دلار سنگاپور 19640 ریال، ده روپیه سریلانکا 1910 ریال، یکصد روپیه نپال 24932 ریال، یکصد درام ارمنستان 6033 ریال، یوان چین 4058 ریال، یکصد بات تایلند 76674 ریال، رینگیت مالزی 7600 ریال، یکهزار وون کره جنوبی 23275 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 13637 ریال، افغانی افغانستان 444 ریال، منات آذربایجان 31809 ریال، یکهزار روبل بلاروس 2553 ریال، سامانی تاجیکستان 5191 ریال و بولیوار ونزوئلا 3969 ریال است.