به گزارش خبرنگار مهر، رهنما در واکنش به سخنان لعیا زنگنه که به لزوم حرمتگذاشتن برای بانوان و توقف روند ستارهسازی در تلویزیون بعد از افسانه بایگان و خودش در تلویزیون تأکید کرده بود، گفت: خانم زنگنه مزاح کرد و گفت بعد از خودش و افسانه بایگان اتفاقی نیفتاده است همان موقع گفتم پس ما برویم خانه و سریالهای قدیمی را نگاه کنیم.
وی افزود: اتفاقا آتنه فقیهنصیری در سریال تازه سروش صحت نقش اصلی را برعهده خواهد داشت.
سریال «شمعدانی» به تهیهکنندگی محسن چگینی یک سریال خانوادگی و کمدی است که سروش صحت با همراهی ایمان صفا متن آن را مینویسند و پیشتولید آن مراحل پایانی را پشت سر میگذارد.
نویسندگان سریالهای قبلی صحت از جمله «ساختمان پزشکان» و «پژمان» این بار سمتهای دیگری در کار دارند؛ مهراب قاسمخانی قرار است طراحی صحنه «شمعدانی» را به عهده داشته باشد و پیمان قاسمخانی به عنوان مشاور در کنار سروش صحت حضور داشته باشد.
