۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۸

آتنه فقیه‌نصیری نقش اصلی سریال تازه سروش صحت

بهاره رهنما در برنامه شب گذشته «سه ستاره» اعلام کرد آتنه فقیه نصیری نقش اصلی سریال تازه سروش صحت را بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رهنما در واکنش به سخنان لعیا زنگنه که به لزوم حرمت‌گذاشتن برای بانوان و توقف روند ستاره‌سازی در تلویزیون بعد از افسانه بایگان و خودش در تلویزیون تأکید کرده بود، گفت: خانم زنگنه مزاح کرد و گفت بعد از خودش و افسانه بایگان اتفاقی نیفتاده است همان موقع گفتم پس ما برویم خانه و سریال‌های قدیمی را نگاه کنیم.

وی افزود: اتفاقا آتنه فقیه‌نصیری در سریال تازه سروش صحت نقش اصلی را برعهده خواهد داشت.

سریال «شمعدانی» به تهیه‌کنندگی محسن چگینی یک سریال خانوادگی و کمدی است که سروش صحت با همراهی ایمان صفا متن آن را می‌نویسند و پیش‌تولید آن مراحل پایانی را پشت سر می‌گذارد.

نویسندگان سریال‌های قبلی صحت از جمله «ساختمان پزشکان» و «پژمان» این بار سمت‌های دیگری در کار دارند؛ مهراب قاسم‌خانی قرار است طراحی صحنه «شمعدانی» را به عهده داشته باشد و پیمان قاسم‌خانی به عنوان مشاور در کنار سروش صحت حضور داشته باشد.

