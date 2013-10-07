به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "ماه تلخ" را سعید نعمت‌الله نوشته و روایت مواجهه یحیی و بهروز دو دوست قدیمی است که پس از سال‌ها اتفاقی یکدیگر را ملاقات می‌کنند، در حالی‌ که دو راه متفاوت را در زندگی انتخاب کرده‌اند.

این ملاقات انتخاب‌هایی را پیش روی آنها گذاشته و مسیر تازه‌ای در زندگی آنها باز می‌کند.

در این فیلم سروش صحت نقش خلافکار و آرش مجیدی نقش پلیس را ایفا می‌کند.

از دیگر بازیگران این تله فیلم می‌توان به لیلا بلوکات، رضا رضوی، محمد کرمانی نسب، وحید الهویی و مهسا کرامتی اشاره کرد.

"ماه تلخ" توسط مجید گل سفیدی تصویربرداری شده و آرش تیمورزاده نیز آن را تدوین کرده است. این تله فیلم در مناطق مختلف تهران مقابل دوربین رفته و بخش‌های از آن نیز در اطراف تهران تصویربرداری شده است.

از دیگر عوامل این فیلم تلویزیونی پلیسی که یک درام اجتماعی به حساب می‌آید می‌توان به مهرداد ابوالقاسمی مدیر صدابرداری، محمد صادقی طراح صحنه و لباس، شورش معروفی مدیر چهره پردازی، حسن خضرآبادی مدیر تولید، مجید مافی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز و آرش شاه محمدی عکاس اشاره کرد.

درام اجتماعی "ماه تلخ" را موسسه ناجی هنر تهیه کرده و به مناسبت هفته نیروی انتظامی جمعه 19 بهمن روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.