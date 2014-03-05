تدوین مقررات برای پول مجازی در کشور/ شناسایی آثار منفی پول مجازی بر اقتصاد جامعه

سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیت کوین واحد پول در فضای مجازی است که چندی است در دنیا رایج شده و به راحتی می تواند تمامی نظام های مالی دنیا را دور بزند اظهار داشت: تدوین مقررات مالی و حقوقی برای استفاده از بیت کوین در فضای مجازی با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط صورت می گیرد چرا که برای مثال بانک مرکزی برای مقررات مالی و قوه قضائیه برای مقررات حقوقی به نوعی درگیر این موضوع هستند.

وی با بیان اینکه بیت کوین با پرداخت الکترونیک متفاوت بوده و مقررات فیزیکی برآن حاکم نیست افزود: این واحد پول دیجیتال با کارت بانکهایی که در جیبمان می گذاریم و در فضای فیزیکی ما به ازاء دارد متفاوت است. بیت کوین در فضای واقعی دیده نمی شود اما فردی که صاحبش است روز به روز بر ثروتش افزوده می شود.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه این سرمایه مجازی به در دنیای دیجیتال به راحتی دست به دست می شود و تمام نظام های مالی دنیا را دور می زند ادامه داد: این موضوع از دغدغه های کشورهای جهان است و براین اساس در ایران نیز مطالعات برای تدوین مقررات و ضوابط استفاده از آن در دستور کار قرار گرفته است.

مهدیون خاطرنشان کرد: تدوین مقررات با تقسیم کار میان سازمانهای مرتبط، در کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی صورت می گیرد؛ به نحوی که برای مثال لوایح مربوط در حوزه مقررات مالی، تکلیف بانک مرکزی خواهد بود.

وی با بیان اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم کشور رو به این سمت خواهد رفت گفت: بهتر است در این زمینه با تصمیم و برنامه ریزی جلو برویم تا آثار منفی استفاده از این پول در فضای مجازی برای اقتصاد جامعه کاهش یابد و مزایای آن نیز به کار گرفته شود.

به گزارش مهر، بیت کوین که از رمزنگاری کلید عمومی استفاده می کند به کاربران امکان می دهد بدون هیچ واسطه‌ای انتقال پول غیرقابل بازگشت انجام دهند. براساس آمارهای غیر رسمی تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۳، بالغ بر ۱۲ میلیون حساب در گردش بیت‌کوین در جهان ثبت شده است.

تراکنش فوری و بدون واسطه، پرداخت جهانی و کارمزد بسیار پایین از ویژگی‌های این پول است. بیت‌کوین در دنیای دیجیتال از روش‌هایی مانند مشاهده تبلیغات حاصل می‌شود؛ همچنین وب سایت‌هایی نیز وجود دارند که به اعضای خود بیت کوین رایگان می‌دهند که عملکردشان مبتنی بر بخت آزمایی است.