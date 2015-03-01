رواج پول مجازی در کشور/ تدوین مقررات برای «بیت کوین» کلید خورد

سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پول مجازی به تدریج نقش جدی در معاملات اقتصادی و گردش مالی کشورها پیدا خواهد کرد، از تصویب مقررات و آیین نامه که در آن تکالیف دستگاههای مرتبط با این موضوع دیده شده است در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

عمده کشورها نگران عوارض منفی پول مجازی هستند

وی گفت: گرچه ممکن است در حال حاضر گردش مالی سنگینی که بر پولهای واقعی وجود دارد بر روی پول مجازی که تحت عنوان «بیت کوین» شناخته می شود وجود نداشته باشد اما روند این مساله به نحوی است که نشان می دهد سرمایه گذاری بر روی پول مجازی به سمت جدی شدن پیش می رود و این موضوع می تواند آثار و عواقب جدی مثبت و منفی به همراه داشته باشد.

مهدیون با تاکید براینکه عمده کشورها نگران عوارض منفی پول مجازی هستند، خاطرنشان کرد: این یک نظام مالی و اقتصادی است که در دنیا حاکم شده و می تواند عوارض منفی یا مثبت داشته باشد و ممکن است منجر به بروز یک سری رخدادهای خارج از کنترل شود که دولتها نگران و به دنبال کنترل آن هستند.

معاملاتی با پول مجازی در کشور ما شکل گرفته است

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه پول مجازی در کشور ما هنوز به عارضه تبدیل نشده اما مطرح شده است، افزود: بررسی ها نشان می دهد که معاملاتی با پول مجازی در کشور ما شکل گرفته و فروشگاههایی هستند که یک سری محصول با این پول می فروشند.

وی با بیان اینکه بررسی معایب و مزایا و تدوین قانون و مقررات در حوزه پول مجازی را در برنامه سال ۹۳ قرار دادیم، ادامه داد: براین اساس کمیته تخصصی از ۱۵ دستگاه مختلف که با موضوع مرتبط هستند از جمله بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فتا تشکیل شد و مطالعات لازم در مورد پول مجازی انجام گرفت.

۵ سناریو برای مقررات بیت کوین

رئیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: پس از حدود ۷ جلسه بررسی در زمینه پول مجازی، پیش نویس مقررات حاکم بر استفاده و رواج این پول در کشور با ۵ سناریوی تعریف شده و یک پیشنهاد نهایی تصویب و آماده ارائه به شورایعالی فضای مجازی شده است.

وی با بیان اینکه این سناریوها با تعریف جزئیاتی از مزایا و معایب و مقررات سلبی تا ایجابی ارائه شده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از ۳ جلسه بحث به تصویب رسید افزود: در این سناریوها که باید در نهایت یکی از آنها به تصویب شورایعالی فضای مجازی برسد آیین نامه مواجهه با پول مجازی و تقسیم کار ملی برای هر دستگاه اجرایی، دیده شده است.

اجرای ۶ ماهه قانون پول مجازی در صورت تصویب شورایعالی فضای مجازی

مهدیون با اشاره به لزوم فرهنگسازی، تدوین و تصویب قانون و مباحث فنی و اجرایی به عنوان نمونه تکالیف دستگاههای مرتبط در این مقوله، گفت: براین اساس در کمیسبون عالی تصویب شد که کمیته ای به صورت دائمی تشکیل شود تا بتواند موضوع را رصد کند و یا چنانچه تغییری در تصمیم گیری لازم است ارائه کند.

وی با بیان اینکه اصول حاکم بر پول مجازی در اولویت صف مصوبات شورایعالی فضای مجازی برای تصویب قرار گرفته است ادامه داد: در صورت تصویب این موضوع در شورایعالی فضای مجازی، ظرف مدت ۶ ماه مقررات استفاده از پول مجازی در کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه تکالیف دستگاهها در مواجهه با پول مجازی شناسایی شده است و پس از نهایی شدن مقررات کلان در شورایعالی فضای مجازی، همگرایی این تکالیف آغاز می شود، گفت: رواج پول مجازی تاثیر کشوری و ملی دارد و از نوع سیاست های کلی نظام است که لازم است در شورایعالی مطرح شود و در چارچوب مصوبات این شورایعالی شکل اجرایی به خود بگیرد.

مواجهه کشورهای مختلف با بیت کوین

وی با اشاره به مواجهه کشورهای مختلف با پول مجازی که در برخی مواقع ماهیت پولی و در بعضی مواقع نیز ماهیت کالا به خود می گیرد به مهر گفت: برای مثال کشور چین استفاده از پول مجازی را در مراودات داخلی ممنوع کرده اما در مراودات بین الملل به کار گرفته می شود؛ به طور کل در کشورهای مختلف مواجهه با این مقوله متفاوت است به نحوی که یک دسته از کشورها هنوز در بلاتکلیفی به سر می برند؛ اما یک دسته از کشورها از جمله آمریکا در برابر این موضوع مطابق قوانین مالی برخرود می کنند و آن را مانند پول می بینند و ادبیات مالی و پولی بر آن حاکم است؛ درهمین حال برخی کشورها این موضوع را ممنوع کردند و برخی نیز پول مجازی را در حد کالا و سرمایه می بینند.

مهدیون افزود: کشورهای مختلف براساس منافع ملی شان با پول مجازی برخورد می کنند و الگوی مشخصی بر آن حاکم نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ضوابط کلی استفاده از پول مجازی در کشور، نظام های کنترل کیفی و فنی، مقررات بهره برداری غیرمجاز و هماهنگی و نظارت برای دستگاههای صادرکننده مجوز، در این پیش نویس دیده شده است.

یک بیت کوین معادل چندمیلیون تومان قیمتگذاری می شود

وی با بیان اینکه آماری از استفاده از پول مجازی در کشور وجود ندارد چرا که این فعالیت، غیرقانونی است به مهر گفت: از روی میزان ترافیک و میزان رشد بنگاههایی که در معاملاتشان از این مدل استفاده می کنند می توان به روند رشد صعودی این موضوع پی برد؛ هم اکنون بازار غیر رسمی نشان می دهد که هر یک بیت کوین در حد چند میلیون تومان در بازار قیمتگذاری می شود و روند رشد نرخ صعودی منحنی را نشان می دهد.

مهدیون گفت: برای مثال نیروی انتظامی بیت کوین را غیرقانونی می داند اما نمی داند به استناد کدام قانون باید آن را متوقف کند در همین حال بانک مرکزی معتقد است که بیت کوین پول نیست و کالا است و باید سازمان بورس و اوراق بهادار به آن بپردازد.

فریب پول مجازی را نخورید

وی با اشاره به نبود قانون مشخص در استفاده از پول مجازی، به افراد توصیه کرد که تا زمان اعلام قانون مشخص برای این موضوع، از بیت کوین استفاده نکنند چرا که ممکن است سرمایه شان از دست برود؛ کما اینکه در معرض هک های اخیر یک سری از این پولها از دست رفته است و به دلیل نبود قانون نمی توان از آنها حمایت نکرد.

به گزارش مهر، بیت کوین که از رمزنگاری کلید عمومی استفاده می کند به کاربران امکان می دهد بدون هیچ واسطه‌ای انتقال پول غیرقابل بازگشت انجام دهند. براساس آمارهای غیر رسمی تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۳، بالغ بر ۱۲ میلیون حساب در گردش بیت‌کوین در جهان ثبت شده است.

تراکنش فوری و بدون واسطه، پرداخت جهانی و کارمزد بسیار پایین از ویژگی‌های این پول است. بیت‌کوین در دنیای دیجیتال از روش‌هایی مانند مشاهده تبلیغات حاصل می‌شود؛ همچنین وب سایت‌هایی نیز وجود دارند که به اعضای خود بیت کوین رایگان می‌دهند که عملکردشان مبتنی بر بخت آزمایی است.

به گزارش مهر، بیتکوین یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی پشتوانه» یا پول حکومتی است. نوآوری بودن بیتکوین به این معناست که خالقان آن توانسته‌اند آنرا در مدت کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی مبدل کنند. زیرا در چندسال گذشته ارزش بیتکوین در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به صدها دلار افزایش یافته است. اما پول بودن یک جایگاه حقوقی است و پول بودن بیتکوین منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن از سوی دولت هاست. تا کنون هیچ دولتی پول بودن بیتکوین را تایید نکرده است و دولت‌های ایالات متحده آمریکا، جمهوری فدرال آلمان و جمهوری خلق چین بر کالا بودن بیتکوین تاکید دارند. البته از لحاظ فنی و کارکردی این عبارت صحیح است که بیت کوین نوعی پول دیجیتال بر پایه شبکه همتا به همتا، امضای دیجیتال و اثبات دانایی صفر است و به کاربران امکان می‌دهد که بدون هیچ واسطه‌ای انتقال پول غیرقابل بازگشت انجام دهند. گره‌های شبکه هر معامله را در شبکه اعلام می‌کنند که پس از تایید در یک سیستم اثبات کار، در یک تاریخچه عمومی به نام Blockchain ذخیره می‌شود. بیت کوین در سال ۲۰۰۹ مبتنی بر عقایدی که ساتوشی ناکاموتو در مقاله‌ای منتشر کرد پایه‌گذاری شد.

بیت کوین امکان پرداخت‌های بسیار کم هزینه را فراهم می‌کند. شبکه بیت کوین سیستم کنترل کننده متمرکز ندارد و توسط هیچ ارگان یا نهاد دولتی اداره نمی‌شود. زمان متوسط تایید هر انتقال بیت‌کوین، تقریباً ده دقیقه است. انتقال پول از یک نقطه به نقطه دیگر در تمام شبکه اطلاع رسانی شده و تمام نقاط از آن آگاه خواهند شد.

قبل از ابداع بیت کوین، سیستم‌های مالی آنلاین برای امنیت به یک سیستم کنترل کننده مرکزی احتیاج داشتند. ناکاموتو با استفاده از شیوه اثبات کار در یک شبکه همتا به همتا، راهی جایگزین پیشنهاد کرد. بیت کوین نسبتاً پروژه‌ای جدید و شدیداً تحت توسعه است. به همین دلیل توسعه دهندگان آن به کاربران توصیه می‌کنند که به آن به عنوان یک نرم‌افزار آزمایشی نگاه کنند.