آزمایش هفت موشک "تمرین معمولی" بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که این کشور آزمایش موشک کوتاه برد را "تمرین معمولی در سرزمین خود" معرفی کرده است.



این بیانیه درحالیست که بر اساس گزارش یونهاپ، کره شمالی پنج موشک کوتاه برد دیگر را امروز سه شنبه از ساحل شرقی این کشور آزمایش کرده است.



از سوی دیگر همزمان با برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی با وجود هشدارهای پیاپی پیونگ یانگ، کره شمالی روز دوشنبه دو موشک کوتاه برد را در ساحل شرقی این کشور آزمایش کرد و گفته می شود که موشک ها 500 کیلومتر برد داشته و در دریای ژاپن سقوط کرده اند.



وزارت دفاع کره‌ جنوبی اعلام کرد که این موشک‌ ها از نوع اسکاد بوده و توان اصابت به هر هدفی در خاک کره جنوبی را دارند. کیم مین سئوک وزیر دفاع کره جنوبی پرتاب این موشک‌ ها را اقدامی تحریک ‌آمیز خواند و واشنگتن نیز ضمن محکوم کردن چنین اقدامی آن را ناقض تحریم‌ های اعمال شده از سوی سازمان ملل دانست.