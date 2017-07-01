به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور کره جنوبی در اظهاراتی بار دیگر ضمن اعلام درخواست خود برای پایان دادن به برنامه هسته ای کره شمالی شرایط آغاز مذاکره با پیونگ یانگ را اعلام کرد.

به گزارش اسپوتنیک، «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی در این باره گفت: کره شمالی باید آزمایشات هسته ای خود را متوقف کند. از سوی دیگر این کشور باید بازداشت شدگان آمریکایی در کره شمالی را نیز آزاد نماید.

رئیس جمهور کره جنوبی در ادامه تأکید کرد: ما زمانی می توانیم روابط دیپلماتیک خود با کره شمالی را آغاز کنیم که این کشور را متعهد به متوقف کردن برنامه هسته ای و موشک های بالیستیک خود ببینیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر چنانچه ۳ شهروند آمریکایی در کره شمالی آزاد گردند، این آغاز خوبی برای شروع مذاکرات با کشور کره شمالی می باشد.