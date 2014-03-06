به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، رهبران اقلیت یهودی در اوکراین نامه ای سرگشاده علیه "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه منتشر کردند. این نامه که در پایگاه اینترنتی انجمن یهودیان اوکراین منتشر شده مواضع اخیر دولت روسیه در قبال تحولات اوکراین را محکوم کرده است.

انجمن یهودیان اوکراین که مرکز آن در شهر کی یف است از سال 1991 تاسیس شده و شامل 265 موسسه یهودی در 94 شهر اوکراین می شود. امضا کنندگان این نامه از جمله 21 نفر از رهبران یهودیان اوکراین، ضمن محکوم کردن مواضع دوگانه روسیه در قبال اوکراین بر لزوم حفظ تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده اند.

یهودیان اوکراین همچنین با انتقاد از اظهارات اخیر پوتین مبنی بر رشد یهودی ستیزی در این کشور، این اظهارات را نادرست خوانده و اعلام کردند چنین مسئله ای مبتنی بر واقعیات موجود نیست. در بخشی از این نامه خطاب به پوتین آمده است: شاید شما اوکراین را با روسیه اشتباه گرفته اید. ما این توانایی را داریم که از حقوقمان دفاع کنیم.

رهبران یهودی اوکراین از رئیس جمهوری روسیه خواستند از حمایت گروه های طرفدار این کشور در اوکراین دست برداشته و تاکید کردند مواضع گروه های جدایی طلب از سوی افکار عمومی در اوکراین حمایت نمی شود.