نحوه توزیع کمکهای مردمی جشن نیکوکاری/ 13استان محروم در اولویت توزیع

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آمار دقیق کمکهای جمع آوری شده در مراسم جشن نیکوکاری که در روزهای چهارشنبه 14 اسفند تا جمعه 16 اسفند ماه برگزار شد دور روز بعد یعنی در روز یکشنبه مشخص می شود اما استقبال مردم در سراسر کشور نشان دهنده افزایش کمکهای مردمی است .

وی تا کید کرد: سال گذشته 42 میلیارد تومان میزان کمکهای نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده در جشن نیکوکاری بود که امسال پیش بینی می شود این کمکها به 70 میلیارد تومان برسد.

وی در مورد نحوه توزیع کمکهای مردمی نیز گفت: 13 استان محروم کشور مانند ایلام ، کردستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری ، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی ، جنوبی و رضوی، جنوب کرمان، هرمزگان و بوشهر در اولویت توزیع کمکها قرار دارند و در صورت اضافه آمدن کمکهای مردمی محرومان سایر استانها از این هدایا بهره مند می شوند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد اظهار داشت: کمکهای نقدی بصورت ، پول نقد، بن خرید کالا، بن فروشگاههای زنجیره ای و همچنین سبد کالا میان نیازمندان توزیع خواهد شد و کمکهای غیر نقدی بسته بندی شده و در اختیار محرومان قرار می گیرد.

ستاری از توزیع کمکهایی که در مدارس جمع آوری شد نیز خبر داد و گفت: هدایایی که در روز اول جشن جمع آوری شد در همان روز میان دانش آموزان نیازمندی که توسط انجمن اولیا و مربیان شناسایی شدند ، توزیع شده است.

به گفته وی، توزیع کمکهای مردمی از روز شنبه 17 اسفند در سراسر کشور آغاز می شود.

این مقام مسئول از همکاری مثبت آموزش و پرورش در برگزاری جشن نیکوکاری خبر داد و گفت: در جشن امسال 100 هزار پایگاه مدرسه نسبت به جمع آوری کمکهای مردمی اقدام کردند و در این مدارس نمایندگانی از کمیته امداد به عنوان ناظر حضور داشتند.