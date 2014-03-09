سومین مرحله انتخابات استانی شورای دانش آموزی خوزستان برگزار می شود

بیژن کیاحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: سومین مرحله انتخابات استانی شورای دانش آموزی خوزستان بیستم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود و از هر منطقه یک پسر و یک دختر در این انتخابات شرکت می کنند و در مجموع 80 دانش آموز در این دوره از انتخابات حضور خواهند داشت.



وی تصریح کرد: در دوره انتخابات استانی چهار دانش آموز دختر و چهار دانش آموز پسر به عنوان نمایندگان شورای دانش آموزی استان انتخاب خواهند شد که از میان این هشت نماینده هر کدام تعداد آرای بیشتری را کسب کند نفر نهم را نیز خودش انتخاب خواهد کرد.



مدیر سازمان دانش آموزی خوزستان خاطر نشان کرد: دانش آموزانی که به عنوان نمایندگان شورای دانش آموزی استان انتخاب خواهند شد مشاورین مدیر کل آموزش و پرورش هستند و سایر اعضای شورای منطقه ای نیز مشاورین رؤسای آموزش و پرورش مناطق خود خواهند شد و مشکلات مدرسه و مشکلات آموزشی و پرورشی را با رؤسای آموزش و پرورش در میان خواهند گذاشت و همچنین در ارتباط با حل این مشکلات ایده ها و افکارهایی خود را نیز بازگو می کنند.



کیا حسینی یادآور شد: با بیان اینکه انتخابات دانش آموزان دختر و پسر به طور مجزا برگزار می شود، عنوان کرد: در مراسم انتخابات شورای دانش آموزی استان هر کاندید هفت دقیقه سخنرانی خواهد کرد.



وی تاکید کرد: توصیه من به دانش آموزانی که عضو شورای دانش آموزی هستند این است که بدانند در حقیقت به عنوان نمایندگان و وکلای دانش آموزان مناطق و نواحی خود انتخاب شده اند پس باید چالش ها و دغذغه هایی که پیش روی مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان است را به نحو احسن به رؤسای ادارات آموزش و پرورش انتقال دهند.



به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول این انتخابات در سطح آموزشگاهی در آبان ماه سال جاری و مرحله دوم آن در سطح منطقه ای در بهمن ماه سال جاری برگزار شد.