به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه "اتحاد" با نتیجه 2 بر صفر به بارسلونا باخته است. "مارتین دمیکلیس"، مدافع آرژانتینی سیتی، در آن بازی پس از خطای پنالتی بر روی "لیونل مسی" از زمین اخراج شد. مسی و "دنی آلوس" گل های بارسا در آن دیدار را به ثمر رساندند.

بارسلونا در شش دوره گذشته چهار بار به مرحله یک چهارم نهایی راه یافته است. این تیم دو بار در سال‎های 2009 و 2011 هم به عنوان قهرمانی رسیده است.

این دو تیم در بازی فردا در حالی به مصاف هم می‌روند که هر دو در بازی‌های قبلی داخل کشورشان شکست خورده‌اند. بارسا مقابل وایادولید شکست خورده و منچسترسیتی در چارچوب رقابتهای جام حذفی انگلستان توسط ویگان اتلتیک از صعود به مرحله نیمه نهایی بازمانده است.

"جوزپ ماریا بارتومئو" ، رئیس باشگاه بارسا، در آستانه این دیدار به دفاع از عملکرد تیمش پرداخته و در صفحه اجتماعی خود نوشته که تا آخر پای بارسلونا می‌ایستد.

وی گفت: این درست است که انتقاداتی وجود دارد اما هواداران باید دبه بازیکنان تیمشان اعتماد داشته باشند. مخصوصا اینکه ما در روزهای پایانی رقابتهای لالیگا هم قرار داریم.

از سویی "مانوئل پلگرینی" با وجود حذف از رقابتهای جام حذفی انگلستان، امیدوارانه رهسپار نیوکمپ می‌شود.

مربی شیلیایی من‌سیتی که پیش از این بارها در کسوت مربیگری ویارئال، رئال مادرید و مالاگا سابقه رویارویی با بارسا را داشته، گفت: می‌دانم کار مشکلی است، البته که مشکل است. اما بی شک ما به آنجا می‌رویم و به این فکر می‌کنیم که می‌توانیم بارسلونا را در نیوکمپ شکست بدهیم. سعی می‎کنیم آنجا از بارسا انتقام بگیریم.

پلگرینی افزود: بارسلونا تیمی خوب با بازیکنانی بزرگ است اما من پیش از این با ویارئال در نیوکمپ مقابل این تیم به پیروزی رسیده‎ام. با مالاگا هم با این تیم مساوی کرده‎ام. اگر بتوانیم یک گل زودهنگام به ثمر برسانیم، ذهن آنها آشفته خواهد شد و می‎توانیم با اعتماد زیاد به کار خود ادامه دهیم و چنانچه روز خوبمان باشد می‌توانیم به برتری برسیم.

دیگر دیدار فرداشب بین تیم‎های پاری سن ژرمن فرانسه و بایرلورکوزن آلمان انجام خواهد شد. این دیدار را با توجه به نتیجه بازی رفت می‎توان از هم اکنون دیداری تشریفاتی به حساب آورد.

صدرنشین فوتبال فرانسه در بازی رفت با دو گل "زلاتان ابراهیموویچ"، و گل هایی از "بلیسی ماتویدی" و "یوهان کابایه" موفق شد در "بای آرنا"از سد مردان "سامی هی‌پیا" بگذرد.

"لوران بلان" در خصوص این بازی گفت: ما در همان بازی رفت از مانع عبور کردیم و اکنون باید در پارک دو پرنس کار را تمام کنیم.

سرمربی پاری سن ژرمن ترجیح داد در خصوص حریفانی که دوست ندارد در مرحله یک چهارم نهایی با آنها رو به رو شود، صحبت کند. وی گفت: دوست داریم به بارسلونا، رئال مادرید و به ویژه بایرن مونیخ نخوریم. بایرن در چهار دوره گذشته همواره در جمع چهار تیم پایانی حضور داشته و دو فینال را باخته است. بایرن باشگاهی است که باید از رویارویی با آن ترسید. البته کنترل قرعه کشی در دستان ما نیست.