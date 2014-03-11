به گزارش خبرگزاری مهر، 4 تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی سراسر کشور، جامعه اسلامی دانشجویان و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای خطاب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اظهارات و رفتارهای غیردیپلماتیک و همچنین مداخله‌جویانه وی واکنش نشان دادند.



به گزارش مهر، متن کامل این نامه به شرح زیر است:



بسمه تعالی



خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا



سلام علیکم؛



پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی ایران ،جهان از آسیا و آفریقا تا قلب امریکا و اروپا ،آبستن حوادثی است که سالها قبل پیش بینی می شد. انقلاب اسلامی ایران برای انسانیت پیام هایی داشت که عده ای از همان ابتدا نخواستند پیام الهی آن را بفهمند و در مقابل آن ایستادند. انقلاب در ایران بر خلاف سایر انقلاب های بزرگ جهان، انقلابی برای بازگرداندن حیثیت از دست رفته انسان توسط استثمارگران غرب و شرق بود. از نگاه انقلاب اسلامی ایران همه ملت ها حقوق برابر دارند، هیچ کسی حق ظلم بر دیگری را ندارد، انسان با کرامت است و تحقیر هیچ ملتی جایز نیست.



این در حالی است که کشور های مدعی که پرونده ای سیاه در اذهان عموم مردم جهان دارند از هر روشی برای تقابل و دشمنی با انقلاب ملت ایران چشم پوشی نمی کنند. ملت ایران روزی جنگ سخت، روزی کودتا، روزی تحریم و روزی کودتای مخملین را تجربه کرده اند اما نشان داده اند که پای اصول خود ایستاده اند و کوتاه نمی آیند.



خانم اشتون!



امروز بار دیگر ملت ایران شاهد بد اخلاقی سیاسی و توطئه انگیز شما در کشور خود بودند. قطعا با تجربه سیاسی شما این حرکت نه یک اشتباه که یک اقدام حساب شده بود. شما در اقدامی نامعقول و در لفاف فعالان حقوق بشر به دیدار برخی از فعالان فتنه 88 رفتید. فتنه ای که بسیاری از دوستان شما بازیگردان و هدایتگر آن بودند و این دیدار خود مهر تاًییدی بر عدم اطمینان ما به شما و لبخندهای فریبنده شماست. این حرکت زشت و دور از ادب که توهین به ساحت ملت ایران بود در سابقه ی شما ثبت شد و مطمئن باشید که جواب های قاطع ملت بزرگ ایران که در سالیان پس از انقلاب اسلامی بارها خواب شیرین بسیاری از شما را پریشان کرده بار دیگر نقشه های جدید شما را که این بار با پوشش دوستی رقم می خورد بر هم خواهد زد.



خانم اشتون:



شما که در روندی دیپلماتیک به کشور ما سفر کرده اید باید در مقابل اذهان عموم ایرانیان بلکه جهانیان پاسخگو باشید که اگر به فرآیند دیپلماتیک و صلح محور در موضوعات مختلف معتقدید بس چرا از ابزار تحریم برای فشار بر ملت ایران استفاده می کنید؟ باید شما به مردم جهان جواب قانع کننده ای در مورد همپیمانانتان که با یکدیگر در یک سوی میز می نشینند و ایران را به خاطر فن آوری صلح آمیز هسته ای محاکمه می کنند دهید که چرا خود دارای ذرات خانه های هسته ای هستید؟



دولت امریکا از حقوق بشر دم می زند ولی در زندان های ابوغریب و گوانتانامو، نه تنها حقوق بشر بلکه کرامت بشر را به یغما برده اند. پس از یک دهه حمله به کشور عراق با مشارکت اتحادیه اروپا، چه چیزی جز تجاوز به جان و مال مردم عراق، نا امنی و به تاراج رفتن منابع شان بر جای گذاشتید؟ آیا حامیان حقوق بشر ظلم به مسلمانان در میانمار، بحرین، آفریقا، و حتی برخی کشورهای اروپایی را نمی بینند؟ آیا ارمغان شما برای کشورهای مختلفی که در آن وارد شدید جز جنگ و خونریزی بوده است؟



دولت امریکا با چپاول ظالمانه ملت ها و مسلح کردن خود به انواع سلاح های کشتار جمعی، باعث نا امنی در جهان شده است. آمریکا تنها کشوری است که از سلاح هسته ای استفاده کرده است و فاجعه انسانی ناکازاکی و هیروشیما را به وجود آورد. آمریکا با به وجود آوردن جنگهای خانمان سوز چگونه خود را دایه دار صلح جهانی می داند؟



خانم اشتون شما به عنوان نماینده اتحادیه اروپا، ملت ایران را از داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای منع می کنید در حالی که رژیم غاصب صهیونیستی با داشتن چند صد کلاهک هسته ای باعث ناامنی منطقه شده است. آیا اتحادیه اروپا باید در برابر عدم تعهد اسرائیل به ان پی تی سکوت کند؟ آیا در برابر ترور دانشمندان هسته ای کشور ما باید سکوت کرد و دست جنایتکاران را باز گذاشت؟



خانم اشتون، جمهوری اسلامی ایران هیچ زمانی به دنبال سلاح هسته ای نبوده و قدرت خود را، پشتوانه الهی و مردمی میداند که به هنگام خطر میتوانند تمامی معادلات را بر هم زند و حماسه ای فوق تصور شما خلق کنند.



خانم اشتون ،اتحادیه اروپا و امریکا اگر چه بی رحمانه ترین تحریم ها ک دره عرف روابط بین الملل نمی گنجد را به مردم آزادی خواه ایران تحمیل کرد ولی این خود باعث بر ملا شدن بیش از پیش چهره واقعی شما برای ملت ما شد و آنان را در پیمودن مسیرشان مصمم تر کرد.



خانم اشتون شما چه بخواهید و چه نخواهید ما به فناوری هسته ای دست یافته ایم و آن را حق مسلم خود می دانیم و از این حق غیرقابل انکار دفاع می کنیم اما نسل های آینده بشریت به ظلم شما درباره پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گواهی خواهند داد.



خانم اشتون شما راه های خشن زیادی را برای مبارزه با مردم ایران امتحان کرده اید و تاکنون موفق نشده و نخواهید شد. پس بهتر است با رها کردن گزینه های غیر انسانی ادبیات احترام متقابل به حقوق ملت ها را در پیش گیرید.



بدانید دانشجویان ایران ضمن رصد لحظه به لحظه مذاکرات و حمایت از تیم مذاکره کننده مسائل و مباحث را دقیقا مورد کنکاش قرار داده و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که از اصول انسانی نظام و خطوط قرمز ملت ایران تخطی نماید.



امیدواریم این پیام دانشجویان انقلابی را به دوستان خود نیز برسانید.



دفتر تحکیم وحدت

بسیج دانشجویی سراسر کشور

جامعه اسلامی دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل



20/12/92