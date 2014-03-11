واکنش به ادعای حضور دو ایرانی در هواپیمای مفقود شده مالزی/ تکذیب تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران

به گزارش خبرنگار مهر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مفقود شدن هواپیمای مالزی و ادعای حضور دو مسافر ایرانی غیرقانونی در این هواپیما گفت: در ابتدا مراتب همدردی خود را با خانواده مسافران و خدمه این هواپیما که از کشورهای مختلف هستند اعلام می کنیم. چند روزی است که بسیاری از کشورها نگران هستند و ما نیز به سهم خود با این کشورها ابراز همدردی می کنیم.

وی افزود: اخبار مربوط به اینکه تعدادی از ایرانی ها در این هواپیما باشند را دریافت کردیم، در حال پیگیری موضوع هستم و مراتب همکاری و پیگیری را به سفارت خود در مالزی ابلاغ کردیم تا از مقامات مالزی کسب اطلاع کنند و همچنین برای همکاری برای کسب اطلاعات بیشتر اعلام آمادگی کرده ایم.

افخم گفت: در این مسئله بحث گذرنامه های جعلی نیز مطرح شده که ما هم این دغدغه را داریم، بحث قاچاق انسان مطرح است که این امر نیز از دغدغه های جدی ماست و ابعاد مختلفی درگیر شدند.

وی تاکید کرد: به هر حال در این موضوع مراتب همدردی را اعلام کردیم و به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره ایرانی ها و شرایط آنها کسب کنیم، اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سئوالی درباره سفر کاترین اشتون به ایران و مطرح شدن تشکیل دفتر اتحادیه اروپایی در تهران، گفت: این موضوع در هیچ گونه بحثی مطرح نشده و اخبار منتشر شده در این زمینه تایید نمی شود.

وی همچنین درباره اظهارات سخنگوی کاترین اشتون که دیدار با زنان فعال حقوق بشر ایرانی با هماهنگی مقامات دولتی ایران بوده است، گفت: در این باره دیروز نیز توضیح دادیم و همان طور که می دانید هماهنگی در این زمینه به عمل نیامده بود، مراتب ناخرسندی به این اقدام غیردیپلماتیک به سفیر اتریش منعکس شد و سفیر اتریش نیز انتظار تاسف کردند.

افخم گفت: انتظار می رود که بعد از مدتها ارتباط میان ایران و اتحادیه اروپا که وقفه آن تحت تاثیر مواضع یک جانبه و فشارهای ناعادلانه تحریم به ایران تحمیل شده بود با رعایت موازین مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: اظهاراتی در این زمینه منتشر شده و اگر لازم بدانند منعکس می کنند.

مشروح اظهارات افخم متعاقبا منتشر می شود.