به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه صبح امروز 22 اسفندماه با هدف شناخت عظمت و فضیلت سوره مبارکه یاسین و به منظور تجلیل و تکریم از چهره های شاخص و ممتاز پژوهش و هنر قرآنی با حضور حجت الاسلام حسن خمینی، آیت الله موسوی بجنوردی و دکتر محمدباقر قالیباف، حجت الاسلام حشمتی، حجت الاسلام دکتر احمد احمدی، حجت الاسلام عبداللهیان و جمعی از جامعه قرآنی در برج میلاد تهران برگزار شد.

حجت الاسلام محسن قرائتی در افتتاحیه این همایش به ارائه سخن پرداخت و درباره تدبر در قرآن گفت: از آیه 35 سوره نساء می توان به عنوان دادگاه خانواده یاد کرد. وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَليماً خَبيراً: اگر نگران اختلاف بین زن و شوهر هستید برای اصلاح آن قیام کنید. یک داور از زن و یک داور از مرد میان آنها صلح برقرار کند.

وی افزود: قرآن می گوید به غریبه مراجعه نکنید بلکه به صورت کدخدامنشی و از میان خودتان اختلافها را حل کنید. ما تنها یک دعای واجب در قرآن داریم و آن اهدنا الصراط المستقیم است. در سوره یاسین آمده است علی صراط المستقیم.

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: در سوره یاسین داریم و علی الصراط المستقیم یعنی پیامبر(ص) تو سوار بر راه مستقیم هستی ولی با این حال پیامبر در نماز شب خود 20 ساعت آیه اهدنا الصراط المستقیم را ذکر می کرد یعنی حتی خواص هم نیاز دارند و باید بودن در این راه را از خداوند متعال خواستار باشند. بنابراین فریب القاب و عناوینی مثل لیسانس و فوق لیسانس و دکترا را نخوریم.

وی افزود: غربی ها از علوم زمینی شروع کردند و بعد به علوم ملکوتی و بالا دست پیدا کردند ولی ما علوم زمینی را دست کم گرفتیم و از علوم آسمانی شروع کردیم. با این حال در علوم آسمانی هم نتوانستیم راه به جایی ببریم و در نهایت هم از علوم زمینی و هم از علوم آسمانی باز ماندیم. باید دین را از آسمان به زمین آورد. مشکل ما این است که می خواهیم دین را در آسمانها پیدا کنیم و گرفتار یک سری اصطلاحات اضافی و علوم دست و پا گیر شدیم و فکر می کنیم علمی عمل می کنیم.

قرائتی افزود: کسی را معرفی کردند که سوره آیة الکرسی را با یک نفس می خواند. این چیزها جای تأسف دارد، اینها افتخار نیست، انجام این امور دست یافتن به قرآن واقعی نیست، نگذاشتند ما قرآن را بشناسیم و متاسفانه مزه قرآن واقعی را نچشیده ایم. علم چیزی است که به شما نور بدهد. امیرالمومنین(ع) می فرماید علم آن است که بندگی را بیشتر کند. پژوهشی قرآنی است که ریشه در روایات، قرآن و عقل داشته باشد و مشکل فرد یا جامعه را حل کند غیر از این نمی توان به آن پژوهش قرآنی گفت.

وی در پایان سخنانش گفت: مهمترین کتاب در زمان ما کتابهای شهید مطهری است ولی اگر من می خواستم به کتابهای مطهری اکتفا کنم و تنها در مورد آنها صحبت کنم چندین ساعت قبل صحبت های من به پایان رسیده بود ولی سراغ قرآن رفتم و تا امروز نیز همواره حرف جدید برای گفتن دارم. قرآن پر از نکته است، نکات پزشکی بسیاری در سوره های مختلف وجود دارد، آن طور که پرس و جو کردم تنها 70 آیه برای ساخت و ساز در قرآن نهفته است، سه آیه نیز راجع به درختکاری آورده شده است.