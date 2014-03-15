موزه های همدان ویترین گردشگری در جذب مسافران/ ساماندهی بناهای تاریخی در انتظار اعتبارات مالی

به گزارش خبرنگار مهر، استان همدان که جزو پنج استان برتر کشور در زمینه گردشگری است دارای پتانسیل ها و بناها و آثار تاریخی فراوانی است که در نوع خود در کشور و حتی در دنیا بی نظیر و منحصر به فرد است.

از طرفی آثار و بناهای تاریخی استان همدان نشان دهنده غنای فرهنگی این استان است و در بین بنا ها و آثار تاریخی استان همدان موزه های مختلف موجود در این استان نیز علاوه بر اینکه میراث دار فرهنگ و تمدن استان همدان در زمینه های مختلف فرهنگی و باستانی و تاریخی هستند نقش مهمی را در جذب گردشگر در این استان ایفا می کنند.

استان همدان گنجینه های با ارزشی از تاریخ و تمدن را در دل خود جای داده است که هر کدام از این گنجینه های باارزش در موزه های 13 گانه این استان خود نمایی می کند.

استان همدان دارای موزه های باستانشناسی و تاریخی و طبیعی و مردم شناسی منحصر به فرد و زیبایی است که هر گردشگر با یک بار دیدن آن امید دیدن دوباره این موزه ها در سر می پروراند.

موزه هگمتانه که گنجینه ای باارزش از آثار باستانی مختلف مربوط به دوران هایی مانند مادها، هخامنشیان و اشکانیان و پارتیان است و موزه های دیگری مانند موزه تاریخ طبیعی همدان مجموعه‌ای کم‌نظیر از نمونه انواع گونه‌های حیوانی، گیاهی و طبیعی اقلیم ایران و اقصی نقاط کره خاکی است که تماشای آن ذهن هربیننده‌ای را به گذشته و حال اعماق آب‌ها و فراز خاک‌ها می‌کشاند و شامل هزاران نمونهٔ زنده، سنگواره و تاکسی درمی شده از گونه‌های گیاهی پستانداران، پرندگان، خزندگان، حشرات و آبزیان است که به شیوه‌های مدرن و علمی نگهداری می‌شود.

موزه های دیگری مانند موزه مشاهیر و موزه حمام حاج آقا تراب و غیره موزه های بی نظیری در استان همدان است که نقش مهم و ارزشمندی را در معرفی غنای فرهنگی و تاریخی این استان ایفا می کنند.

موزه های استان همدان جزو پنج استان برتر در کشور است

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 13 موزه در استان همدان وجود دارد.

علیرضا ایزدی ابراز داشت: سایت موزه هگمتانه، آرامگاه بوعلی، موزه مفاخر، موزه حاج آقا تراب نهاوند،آرامگاه بابا طاهر، میر رضی الدین آرتیمانی، موزه مردم شناسی سید جمال الدین اسد آبادی،موزه تاریخ طبیعی، حمام قلعه و لطفعلیان ملایر و خانه مسعودی تویسرکان از جمله موزه های فعال در استان همدان است.

وی با بیان اینکه موزه های استان همدان از لحاظ ورودی و از لحاظ غنا و ارزش تاریخی جزو پنج استان برتر در کشور هستند، بیان داشت: در حال حاضر موزه سنگ در سایت موزه هگمتانه به اتمام رسیده و آماده بازدید عموم بوده و ساماندهی آن کامل است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد جایگاه موزه ها در جذب گردشگر در استان همدان، افزود: موزه های استان همدان به عنوان ویترین گردشگری به شمار می آیند و دارای سبقه فرهنگی و تاریخی و باستانشناسی هستند.

ایزدی در ادامه سخنانش ابراز داشت: وظیفه اصلی موزه ها در استان همدان علاوه بر ویترین گردشگری بودن انتقال فرهنگی به نسل ها و گردشگران در استان همدان بوده است.

وی ادامه داد: وظیفه انتقال سینه به سینه و چهره به چهره فرهنگ را در اصل موزه ها عهده دار هستند و این است که روی نظر گردشگر و بازدید از آن و یا حتی بازگشت مجدد برای دیدن آن تاثیر می گذارد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با تاکید بر اینکه موزه ها علاوه بر این وظایف نشان دهنده غنای فرهنگی یک جامعه نیز به شمار می روند، عنوان داشت: وظیفه انتقال فرهنگ باستانی بر عهده موزه های باستانشناسی و یا انتقال فرهنگ بر عهده موزه های مردم شناسی بوده و در واقع موزه ها ویترین و پیشانی هر استان برای جذب گردشگر به عنوان استان مقصد به شمار می روند.

ایزدی ابراز داشت: فضاهای تاریخی فضاهایی هستند که هر ماه و هر سال باید به آنها رسیدگی شده و هزینه هایی برای تجهیز و بازسازی آنها صرف شود.

وی با اشاره به اینکه بناهای تاریخی طبیعتا و بر مبنای آنچه که سازه های معماری ایرانی دارند و وضعیت اقلیمی و آب و هوایی که در استان همدان وجود دارد مرطوب و نم دار می شوند، ابراز داشت: باید ماهیانه یا شش ماه یکبار کانال های دفع رطوبتشان و یا گربه ها و یا شیروانی ها بررسی شود.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در این مورد افزود: بناها و موزه های استان همدان خالی از مشکل نیست اما خوشبختانه با وجود همه مشکلات مالی بناهای تاریخی استان همدان سرپا هستند.

ایزدی با اشاره به اینکه موزه ها در حال حاضر مشکل زیادی ندارند اما برای بازسازی نیاز به اعتباراتی در این حوزه وجود دارد، بیان داشت: به طور مثال برای ساماندهی حمام حاج آقا تراب میزان 600 میلیون تومان اعتبار نیاز است که در صورت دیر انجام شدن ساماندهی حمام مشکل آن بیشتر شده و هزینه بیشتری را می طلبد.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم بناهای تاریخی و یا موزه های استان همدان را بازسازی و تعمیر و تجهیز کنیم اعتبارات بسیار زیادی را نیاز دارد عنوان داشت: به طور مثال برای رفع رطوبت آرامگاه بوعلی یک میلیارد تومان، برای موزه غرب کشور 12 میلیارد تومان، گنبد علویان هفت میلیارد تومان و تپه هگمتانه بیش از شش میلیارد تومان هزینه نیاز دارند.

بخش خصوصی برای حفاظت از بناهای تاریخی پای کار بیاید

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه تهیه این اعتبارات برای دولت در هر عرصه زمانی مشکل است، اظهار داشت: تنها کار برای تامین اعتبار و حل مشکلات بنا های تاریخی استان و غیره نیاز به تعامل با بخش خصوصی دارد و می توان برای حفظ و حراست از این بناها آنها را به بخش خصوصی داد تا علاوه بر رسیدگی به این بناها کاربری نیز داشته باشند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موزه حمام قلعه در استان همدان گفت: حمام قلعه همدان با یک هزار و 700 مترمربع عرصه گستره ای از زیبایی های خاص خود است و موزه مردم شناسی و سفره خانه سنتی حمام قلعه در بافت قدیمی شهر همدان و یکی از محله‌های آن به نام قلعه (‌ قاشق تراشان) و در جبهه غربی بنای تاریخی استرومردخای واقع شده است.

رزیتا ناصر المعمار ادامه داد: این حمام در دوران قاجار با یک هزار و 700 متر مربع عرصه و یک هزار و 500 متر مربع اعیانی احداث شده و دارای سردر زیبای قاجار و یک هشتی ورودی است.

وی با بیان اینکه پلان حمام سرد و گرم آن مربع شکل بوده و دارای چهار ستون سنگی و سقف آن با طاق‌های کلمبو و فضای داخلی حمام با طاق نماهایی از نوع قوس جناقی زیبا مزین شده است، ابراز داشت: در دو طرف حمام سرد، رختکن و حوضی در وسط آن قرار گرفته و در قسمت غربی حمام مردانه تون واقع شده است.

موزه لطفعلیان به جا مانده از دوره قاجار

معاون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در رابطه با موزه لطفعلیان ملایر نیز اظهار داشت: این مجموعه مسکونی به یادگار مانده از دوره قاجار بوده و دارای سه بخش شامل اندورنی ، حسینیه و خانه و اصطبل است.

ناصر المعمار ادامه داد: این خانه در دو طبقه ساخته شده و سقف طبقه همکف پوشیده از طاق‌های آجری زیبا است و پوشش طبقه فوقانی آن به صورت مسطح با تیر چوبی بوده که زیباترین بخش بنا حوض‌خانه است که با طاق‌نماهای زیبای آجری به شیوه چهار بخشی پوشیده شده است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد موزه مشاهیر استان همدان گفت: همدان دارای مشاهیر و مفاخر بزرگی است که افتخار شهر تاریخ و تمدن ایران زمین محسوب می شوند که مشخصات تصویری آنها در این موزه ها ارایه شده است.



وی افزود: موزه مشاهیر همدان با زیربنای حدود 220 متر مربع در دو طبقه است که پوسترها و مجسمه هایی از مشاهیر و مفاخر بزرگ استان در آن به نمایش در آمده است.



وی ادامه داد: نما و پوسته با ارزش این بنا در هویت بخشی و ایجاد سیمای شهری متناسب با محور فرهنگی، تاریخی شهر همدان نقش بسزایی دارد.



ناصر المعمار با اشاره به اینکه این موزه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده گفت: پنج مجسمه و تندیس از مشاهیر و بزرگان قرون گذشته از جمله عین القضات همدانی، سید جمال الدین اسدآبادی، کریم خان زند وکیل الرعایا، میر رضی الدین آرتیمانی و خواجه رشید الدین همدانی و عکس هایی از مفاخر گذشته و معاصر همدان به نمایش در آمده است.

260 اثر تاریخی در موزه هگمتانه به نمایش در آمده است

مسئول موزه هگمتانه همدان نیز گفت: 260 اثر تاریخی با قدمت های مختلف در موزه هگمتانه همدان به نمایش گذاشته شده است.

لیلا خوشمو در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: قدیمی ترین شیء در این موزه یک خمره متعلق به دوران هزاره پنجم قبل از میلاد است.



وی با بیان اینکه اشیا به نمایش در آمده در این موزه با قدمتهای متفاوت از هزاره میلاد مسیح تا تاریخ اسلام است، اظهار کرد: موزه هگمتانه دارای دو بخش باستان شناسی و بخش اسلامی است.

مسئول موزه هگمتانه همدان با بیان اینکه در موزه هگمتانه اشیاء سنگی و سفالی و استخوانی و فلزی از دوره های پیش و بعد از اسلام به نمایش درآمده است، ابراز داشت: مجموعه تابوت های سفالی و سنگی مربوط به دوره پارتیان، خمره ها و سنگ های تزئینی با نقوش زیبا و سنگ قبر های مختلف مربوط به دوره های مختلف اسلامی شاخص ترین آثار مربوط به استان همدان است که در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

با نگاهی هر چند کوتاه و گذرا بر ویژگی های منحصر به فرد و ارزش تاریخی و غنای فرهنگی موزه ها و آثار باستانی و بنا های تاریخی استان همدان می توان گفت که این استان مخزنی از پتانسیل های مختلف برای جذب گردشگر بوده و با همت و تلاش بیشتر مسئولین استانی می تواند به عنوان یکی از قطب های گردشگری دنیا محسوب شود.

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گزارش: زهرا ذوالفقاری