برپایی 250 ایستگاه نوروزی پلیس در پایتخت/ تشدید کنترل 110 نقطه تهران در هفته آخر اسفند

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات پلیس پایتخت از یکماه قبل از نوروز در نظر گرفته شده و طرح نوروزی در سه مرحله قبل، حین و بعد از تعطیلات به منظور انتظام بخشی در سطح شهر به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: طرح تشدید کنترل بیش از 110 نقطه پرتردد از جمله مراکز خرید و مناطقی از جمله بازار تهران قبل از نوروز و در هفته آخر اسفند اجرا می شود. در این طرح ماموران با هرگونه ناامنی به ویژه سرقت برخورد می کنند و حضورشان در سطح شهر پررنگ است.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اعلام اینکه پلیس در ایام نوروز نیز در آماده باش است تاکید کرد: 250 ایستگاه ویژه علاوه بر ایستگاههای مستقر در سطح شهر به صورت چادر برپا می شود تا با هر گونه سرقت، کیف قاپی و ناامنی در زمان تعطیلات رسمی برخورد شود. این چادرها ویژه ایام تعطیلات است و پس از آن جمع آوری می شود.

به گفته خانچرلی، در ایام نوروز گشت های خودرویی، موتوری و پیاده برای مقابله با سرقت در سطح شهر فعال هستند تا همشهریان نگرانی از بابت وقوع سرقت نداشته باشند.

وی از رصد سارقان آزاد شده خبر داد و افزود: در ایام نوروز تمامی سارقانی که از زندان آزاد شده اند تحت رصد و کنترل پلیس قرار می گیرند تا بار دیگر مرتکب تخلف نشوند.