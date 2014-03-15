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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۲۵

برپایی 250 ایستگاه نوروزی پلیس در پایتخت/ تشدید کنترل 110 نقطه تهران در هفته آخر اسفند

برپایی 250 ایستگاه نوروزی پلیس در پایتخت/ تشدید کنترل 110 نقطه تهران در هفته آخر اسفند

برپایی 250 ایستگاه پلیس به صورت چادر در نوروز در سطح پایتخت، رصد و کنترل سارقان آزاد شده، برخورد با ناامنی ها و کنترل 110 نقطه پرتردد تهران در هفته آخر اسفند مهمترین برنامه های پلیس پایتخت برای ایام نوروز است.

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات پلیس پایتخت از یکماه قبل از نوروز در نظر  گرفته شده و طرح نوروزی در سه مرحله قبل، حین و بعد از تعطیلات به منظور انتظام بخشی در سطح شهر به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: طرح تشدید کنترل بیش از 110 نقطه پرتردد از جمله مراکز خرید و مناطقی از جمله بازار تهران قبل از نوروز و در هفته آخر اسفند اجرا می شود. در این طرح ماموران با هرگونه ناامنی به ویژه سرقت برخورد می کنند و حضورشان در سطح شهر پررنگ است.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اعلام اینکه پلیس در ایام نوروز نیز در آماده باش است تاکید کرد: 250 ایستگاه ویژه علاوه بر ایستگاههای مستقر در سطح شهر به صورت چادر برپا می شود تا با هر گونه سرقت، کیف قاپی و  ناامنی در زمان تعطیلات رسمی برخورد شود. این چادرها  ویژه ایام تعطیلات است و پس از آن جمع آوری می شود.

به گفته خانچرلی، در ایام نوروز گشت های خودرویی، موتوری و پیاده برای مقابله با سرقت در سطح شهر فعال هستند تا همشهریان نگرانی از بابت وقوع سرقت نداشته باشند.

وی از رصد سارقان آزاد شده خبر داد و افزود: در ایام نوروز تمامی سارقانی که از زندان آزاد شده اند تحت رصد و کنترل پلیس قرار می گیرند تا بار دیگر مرتکب تخلف نشوند.

 

کد مطلب 2256315

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