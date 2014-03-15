مقررات فضای مجازی سال آینده تنظیم می شود/ تدوین نظام کنترل کیفی برای شبکه ملی اطلاعات

سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری 20 جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در سال گذشته که با هدف تدوین مقررات کلان این حوزه برگزار شده است، اظهار داشت: در ادامه اجرای این روند، مقررات کلان فضای مجازی کشور در حوزه سیاست نرخ گذاری، تقسیم کار ملی، نظام کنترل کیفی و تکالیف دستگاهها در سال آینده تنظیم و تدوین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور، بر مبنای تعریف روشن و الزامات مورد نیاز برای تحقق این شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، ادامه داد: در این راستا، االزامات مقرراتی اجرای این شبکه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب خواهد رسید.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: در چارچوب الزامات حاکم بر زیرساخت فضای مجازی کشور باید مقرراتی تنظیم شود تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری طرح و سایر دستگاههای اجرایی و حاکمیتی بتوانند تکالیف مدنظر را اجرایی کنند.

مهدیون از جمله این مقررات را تنظیم نظام کنترل کیفی در عرضه خدمات، محصولات و محتوا عنوان کرد و افزود: این تکالیف و مقررات کلان و تقسیم وظایف در چارچوب موضوعات محوری و الزاماتی که برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است پس از تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به دستگاهها ابلاغ می شود.