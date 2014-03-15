بدترین خاطره امسال شهردار تهران / عیدی قالیباف به پایتخت نشینان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف شهردار تهران در گفتگوی نوروزی خود با ویژه نامه همشهری با اشاره به بهترین و بدترین خاطره از 8 سال مدیریت در شهر تهران می گوید: آن چیزی که من را آزار داد، حادثه آتش سوزی بود که 2 نفر از شهروندان جانشان را از دست دادند که شاید در مورد یک نفر ما می توانستیم بهتر از این عمل کنیم.

وی ادامه می دهد: آن جایی هم که خیلی اضطراب داشت و هم بحران جدی بود ولی بعد خیلی خوشحال شدم حادثه سیل در تونل مترو بود. لحظه ای که این اتفاق افتاد خیلی نگرانی وجود داشت این حادثه می توانست به تلفات چند صد نفری منجر شود ولی یک مجروح هم نداشت و این نتیجه خیلی خوشحال کننده بود.

عیدی شهردار به مردم تهران

قالیباف در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چه عیدی برای مردم تهران دارید، می‌گوید: شهر تهران در 6 ماهی که گذشت دارای یک برنامه 5 ساله شد. به مردم این نوید را می دهم که شهر تهران از سال آینده بر اساس این برنامه 5 ساله که بر مبنای تجربه 8 ساله گذشته تنظیم شده است اداره خواهد شد که شامل تحولی جدی و اساسی در نحوه خدمات رسانی است.



شهردار تهران در رابطه با تعامل دولت با شهرداری نیز می گوید: تعامل و رابطه میان شهرداری و دولت خوب است.

وی در خصوص اینکه کار با شورای شهر سوم سخت تر است یا شورای چهارم هم می گوید: در فرهنگ جهادی کار نمی تواند سخت باشد کار سخت هم باشد باز هم لذتبخش است. البته این شورا تاکنون همراهی های خیلی خوبی کرده است. با اینکه از عمر این شورا تنها 6 ماه می گذرد و در حالی که تا این شور ا بیاید خودش پیدا کند و کمیسیونهایش شکل بگیرد زمان زیادی طی می شود ولی دوستان شورا شهر کارهای بزرگی انجام داده اند و شبانه روی کارکردند تا برنامه 5 ساله شهرداری را تصویب کنند.

