مصاف گوش شکسته ها در سالن محبوب بزرگان بسکتبال آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، جام جهانی کشتی آزاد 2014 فیلا در تاربخ 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس، کالیفرنیا توسط شرکت چیس (Chase) برگزار خواهد شد. جام جهانی، مسابقات قهرمانی سالانه تیم به تیم است که 10 تیم کشتی برتر دنیا در آن به رقابت می پردازند.سالن فوروم محل برگزاری رقابت ها متعلق به تیم "شو تایم" تیم افسانه ای بسکتبال لس انجلس لیکرز در مسابقات NBA بود، که در این تیم ستاره هایی همچون مجیک جانسون، مایکل کوپر، کوبی براینت، جیمز وورتی، شکیل اونیل و تعداد دیگری از ستاره ها به مربیگری پت رایلی و فیل جکسون بازی کرده اند.

این سالن همچنین خانه تیم بسکتبال بانوان لس انجلس اسپارکس و تیم هاکی رو یخ لس انجلس کینگز بود که در این تیم ستاره کانادایی وین گرتزکی حضور داشت. همچنین در المپیک 1984 تیم بسکتبال آمریکا به مربیگری بابی نایت موفق به کسب مدال طلا شد. در آن تیم ستاره هایی همچون مایکل جوردن، پت اوینگ، ویمن تیسدیل و بازیکنان برتر لیگ دانشجویان حضور داشتند. در سال 1992 و در المپیک 8 سال بعد، آمریکا موفق شد تیم رویایی خودش را با استفاده از بازیکنانی که از این سالن عبور کردند تشکیل دهد تا در مسابقات بارسلون شرکت کند.

این سالن بازسازی شده تا برای تماشاگران هنرمندان و آهنگسازان مکان بسیار خوبی شود. این سالن در 15 ژانویه بازگشایی شد و به عنوان بزرگترین محل مسابقات داخل سالن در کشور طراحی و معرفی و تمرکز اصلی سالن بر روی موسیقی و سرگرمی بود. برای برگزاری این مسابقات، سالن به حالت اختصاصی برای برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد و باظرفیت 17000 تماشاگر طراحی شده است.

10 کشور شرکت کننده در این مسابقات عبارتند از ارمنستان، گرجستان، هند، ایران، ژاپن، مغولستان، روسیه، ترکیه، اوکراین و آمریکا که این کشورها بر اساس رتبه بندی کسب شده در مسابقات جهانی 2013 به این رقابتها دعوت شدند. تیم های شرکت کننده در این مسابقات به دو گروه پنج تیمی تقسیم شده اند. تیم های اول هر گروه برای کسب مقام اول، تیم های دوم برای کسب مقام سوم، تیم های سوم برای کسب مقام پنجم، تیم های چهارم برای کسب مقام هفتم و تیم های پنجم برای کسب مقام نهم با هم به رقابت خواهند پرداخت.

آخرین مسابقات جام جهانی کشتی آزاد برگزار شده در تاریخ فوریه 2013 و در شهر تهران بود، که در این مسابقات در رده بندی تیمی، ایران مقام اول را کسب کرد و کشورهای روسیه و آمریکا به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند.کمیته برگزاری مسابقات از افراد با استعداد در تیم های بیت دستریتس لس انجلس، کشتی کالیفرنیا آمریکا، باشگاه کشتی تایتان مرکری، موسسه خانوادگی سمنانی و دیگر ورزش های با استعداد آمریکا تشکیل شده است.

جام جهانی کشتی آزاد در کشور آمریکا بنیانگذاری شده که تاکنون کشور آمریکا 26 بار میزبان این مسابقات بوده که آخرین میزبانی این کشور به سال 2003 در ایالت آیداهو بر می گردد. این مسابقات دومین رویداد بزرگ و بین المللی است که در شهر لس آنجلس در یک سال اخیر برگزار شد که مسابقات قبل مربوط به مسابقات "متحد برای کشتی" بود که در آن کشورهایی همچون آمریکا، روسیه و کانادا در کشتی آقایان و بانوان به رقابت پرداختند. این مسابقات در سالن لس انجلس و در تاریخ 19 مه 2013 برگزار شد. برگزاری موفقیت آمیز آن مسابقات کمک بسیار زیادی در حفظ ورزش کشتی در المپیک داشت.

قیمت بلیت ها شامل تخفیف برای هر دو روز مسابقات در سه رده قیمتی و برای مقدار روز محدودی به عبارت زیر است:

• جایگاه معمولی (قسمت 211-201 و 236-225) به قیمت 50 دلار

• جایگاه ویژه (در قسمت 100) به قیمت 100 دلار

• VIP (در قسمت تشک مرکزی) به قیمت 270 دلار(هشتصد هزار تومان)

