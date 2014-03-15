به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی كشتی آزاد طی روزهای 24 و 25 اسفند ماه با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر لس آنجلس آمریكا برگزار می‌شود و این در حالیست که ستاره کشتی روسیه با از دست دادن این رقابتها، نخستین شوک را به تیم کشورش وارد آورد.

حاجی مراد گاتسالوف كشتی گیر عنوان‌دار روسی كه پیش از این اسمش در لیست تیم كشتی آزاد کشورش بود به دلیل صادر نشدن روادید نمی تواند در این رقابت‌ها حضور یابد.

بدین ترتیب ترکیب تیم کشتی آزاد روسیه در رقابتهای جام جهانی 2014 آمریکا به شرح زیر است:

57 كيلوگرم: ويكتور لبدوف- ولادمير فلگونتوف

61 كيلوگرم: مراد نوكادايف- الكساندر بوگومايف

65 كيلوگرم: علي بك حاجي ايمايف- سوسلان رومانوف

70 كيلوگرم: رمضان شمس‌الدين‌اف- ختاگ تسابولوف

74 كيلوگرم: احمد حاجي ماگمداف- آتسماز ساناكولوف

86 كيلوگرم: شاميل كودياماگمدوف- آنزور اوريشف

97 كيلوگرم: يوري بلونوفسكي- ولاديسلاو بايتسايف

125 كيلوگرم: آنزور خزريف- ارسلان‌بيك علي‌اف

