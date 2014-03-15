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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۴۹

ویژه مادران سرپرست خانوار/

پروژه توانمندسازی مددجویان کمیته امداد در قالب مجتمع مسکونی در چناران اجرا شد

پروژه توانمندسازی مددجویان کمیته امداد در قالب مجتمع مسکونی در چناران اجرا شد

چناران - خبرگزاري مهر: مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان چناران از اجرای پروژه 24 واحدی مسکونی به عنوان مدل توانمندسازی کوچک مددجویان امداد در این شهرستان خبر داد و افزود: در این پروژه مسكونی، اشتغال، خدمات فرهنگي و درماني برای بانوان مددجو و سرپرست خانوار پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي كوثري ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: پروژه 24 واحدي مسكن مددجويي در چناران در مکانی به مساحت یک هزارو 500 متر مربع ایجاد شده به عنوان الگوی فراهم کردن زیرساخت های لازم برای اشتغال و زندگی زنان سرپرست خانوار در یک پروژه مسکونی و در جهت رفاه بیشتر بانوان شاغل و سرپرست خانوار این شهرستان احداث شده است.

كوثري افزود: اين پروژه داراي 6 بلوك، كه هر بلوك شامل 4 كه جمعا از 24 واحد تشكيل شده و متراژ زير بنايي هر واحد 65 متر مربع است.

وي اين پروژه را به عنوان مدل توانمند سازي كوچك كه همه خدمات مسكن، اشتغال ، خدمات فرهنگي و درماني  در آن صورت پذيرفته است ياد كرده و ادامه داد: زنان سرپرست خانوار توانسته اند با دريافت تسهيلات خودكفائي از مديريت كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان چناران تعداد 21 طرح اشتغال ايجاد كنند كه از اين 21 طرح تعداد 4 طرح كارانگيزي، 3 طرح توان افزايي ، 10 طرح خودكفائي و 4 طرح در دست اقدام است.

كوثري افزود: بيش از 32 نفر در اين طرح ها مشغول بكار شده اند كه از اين تعداد حدود 24 نفر تحت پوشش بيمه هاي تامين اجتماعي، امدادي و تعامل با كارفرما (كاريابي) قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بهسازي و نوسازي 345 مسكن روستايي و شهري در چناران گفت: كميته امداد چناران توانسته طرح بهسازي و نوسازي 273 مورد مسكن روستايي و 72 مورد طرح خريد و احداث مسكن شهري را به انجام برساند و همچنين تعداد 211 مورد عمليات تعمير مسكن مددجويان تحت حمايت نیز انجام شده است.

كوثري در ادامه به موضوع فقر در جامعه اشاره و بیان کرد :هيچ يك از انسان ها نمي تواند خود را از امر كمك به هم نوعان مبرا بداند و اگر فردي به اندازه توان خود براي احياء و كمك به يك فرد اقدام كند، مثل اين است كه براي نجات كل بشريت اقدام كرده است.

 

کد مطلب 2256574

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