ویلاهای ساحلی به کارتکس مجهز می شوند/ پرهیز از رفتارهای پرخطر چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: با ایجاد این کارتکس ها، اگر نا امنی در شهرک ها ایجاد شد بجای حضور فیزیکی پلیس در محل، مالکان و صاحبان شهرکها به پلیس و کلانتری فراخوانده می شوند و از آنان در کلانتری درباره حادثه توضیح خواسته می شود.

وی اظهار داشت: برای اولین بار پلیس راهور در شهرکها ورود پیدا کرده است و امسال در چهار شهرک دریاکنار، خانه دریا، خزرآباد شمالی و جنوبی طرح کارتکس واستقرار پلیس اجرا می شود.

وی درباره ایستگاههای نوروزی گفت: در برنامه سال جدید علاوه بر قرارگاهها، مناطق پلیس نیز وارد عرصه می شوند و به خدمات دهی به مسافران می پردازند.

فرمانده انتظامی مازندران، تصریح کرد: پلیس امسال در بحث شهرکهای ساحلی وارد میدان می شود و حضوری فعال خواهد داشت و اگر کسی بخواهد مزاحمتی ایجاد کند، برخورد می کنیم.

سردار جعفری نسب یادآور شد: همچنین با افرادی مروج بی بند و باری هستند و افرادی که حیوانات موذی و شکاری به همراه دارند نیز برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: با کسانیکه ویلا اجاره می دهند با هماهنگی های صورت گرفته با اداره مالیات، ماموران مالیات را به اماکن خواهیم برد و سهم دولت را تحت عنوان مالیات اخذ خواهیم کرد.

پرهیز از رفتارهای پرخطر در چهارشنبه آخر سال

سردار جعفری نسب با اشاره به چهارشنبه آخر سال و تاکید بر پیشگیری از رفتارهای پرخطر افزود: امسال بنا داریم تا در رفت و آمد در جاده های تسهیل ایجاد شود و تردد متوقف نشود.

وی تاکید کرد: مراسم های چهارشنبه سال باید به شکل سنتی و در محلات انجا شود و به بار فرهنگی این مراسم ها تاکید شود.فرمانده انتظامی مازندران با گرامیداشت ایام فاطمیه یادآور شد: حضرت زهرا (س) متعلق به همه ایرانیان است و باید قداست ایام فاطمیه حفظ شود.