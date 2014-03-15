بازدید ایمنی مسجد مقدس جمکران/ استقرار نیروهای آتش نشانی در لحظه سال تحویل در قم

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:‌ تمامی نیروهای آتش نشانی از 25 اسفندماه تا 15 فروردین‌ماه در حالت آماده باش کامل قرار دارند و تمامی مرخصی‌های نیروهای آتش نشانی در این ایام لغو شده است.

وی گفت: نیروهای آتش نشانی برای حفظ ایمنی چهارشنبه آخر سال به بازدید از خیابان‌ها و محلات می‌پردازند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد:‌ استقرار خودروهای عملیاتی و اکیپ موتوری در پنجشنبه آخر سال در اطراف حرم مطهر، آرامستان‌های سطح شهر،‌ بستر رودخانه و عوارضی قم - کاشان از دیگر اقدامات سازمان آتش نشانی در این ایام پایانی سال است.

وی با بیان اینکه 66 دستگاه ماشین آلات و 30 دستگاه موتورسیکلت به حالت آماده باش در خواهند آمد، گفت: خودروهای عملیاتی و اکیپ های موتوری در لحظه تحویل سال در اطراف حرم مطهر،‌مسجد مقدس جمکران، بستر رودخانه،‌هسته مرکزی شهر و ورودی‌های قم مستقر می‌شوند.

جعفری اظهارداشت: در روز انس با طبیعت خودروهای آتش نشانی در بوستان‌های اصلی شهر استقرار می‌یابند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت: در روز شهادت حضرت زهرا(س) خودروهای عملیاتی در مسیر دستجات عزاداری مستقر هستند.

وی بیان کرد:‌ آموزش هتل داران شهر قم از هفته گذشته آغاز شده است تا با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی هتل‌ها،‌ مهمانسراها که میزبان زائران هستند دوره‌های آموزشی اطفا حریق را بگذرانند.

جعفری تصریح کرد:‌ از کلیه قسمت‌های مسجد مقدس جمکران بازدید ایمنی به عمل آمده است تا ایمنی آن مورد بررسی قرار گیرد.