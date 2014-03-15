فرمانداران جدید هشترود و چاراویماق معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی ظهر شنبه در جمع اعضای شورای اداری شهرستان‌های هشترود و چاراویماق از خدمات و تلاش‌های علی نجاری و محمد عبدالهی در مدت تصدی فرمانداری‌های هشترود و چاراویماق قدردانی و حسن مستفید و علی بدرشکوهی را به عنوان فرمانداران جدید این دو شهرستان معرفی کرد.

حسن مستفید فرماندار جدید هشترود، متولد 1346 در شهرستان سراب، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و جانباز 50 درصد است که سابقه 57 ماه حضور در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس را دارد و در طول دوران خدمت، بخشدار مرکزی مراغه و کارشناس و معاون فرمانداری و شهرداری سراب بوده است.

علی بدرشکوهی فرماندار جدید چاراویماق، متولد 1350 در مراغه، دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی بوده و پیش از این مسئولیت بخشداری بخش‌های نظرکهریزی و خداآفرین را بر عهده داشته و کارشناس استانداری اردبیل و کارشناس فرمانداری مراغه از دیگر مسوولیت‌های وی در طول دوران خدمت بوده است.