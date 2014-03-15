نظارت نامحسوس بر اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر معتمدی با بیان اینکه طرح مسافران نوروزی، امسال برای چهاردهمین مرتبه و تحت عنوان طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اجرا می شود گفت: امسال، نگاه سازمان جوانان به طرح تغییر کرده و از راهنمایی صرف خارج و سلامت محور شده است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اضافه کرد: با تغییر رویکرد در اجرای طرح، نگاه ما نیز به ارزیابی آن تغییر یافته و بر این اساس، خدمات ارایه شده به صورت جامع ارزیابی می شود.

معتمدی هدف از ارزشیابی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی را ارتقا کیفیت خدمات خواند و افزود: با توجه به اهمیت کیفیت در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، اولویت اصلی در ارزشیابی نیز ارتقا کیفیت خدمات و ارایه خدمت بر اساس استانداردهای لازم است.

وی، برطرف کردن نواقص را از دیگر اهداف ارزشیابی طرح مسافران نوروزی خواند و گفت: بنابراین هدف از ارزشیابی طرح مسافران نوروزی، نه ایرادگیری بلکه شناخت بهتر نقاط ضعف و کمبودها و تلاش برای ارائه بهترین خدمات ممکن به مسافران نوروزی است.

معتمدی تاکید کرد: بر این اساس، هدف از ارزشیابی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی،‌ برخورد با افراد نیست.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان جوانان هلال احمر از دیگر اولویتهای ارزشیابی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی را «جامعیت نظارت» عنوان کرد و افزود: در ارزشیابی طرح مسافران نوروزی، نظارت فقط از سوی مسئولان ستادی و استانی انجام نمی شود بلکه فرم ها و پرسشنامه هایی تهیه شده تا هم مسافرانی که از خدمات طرح استفاده می کنند، بتوانند میزان رضایت مندی خود را اعلام کنند و هم افرادی که ارائه خدمت می دهند کیفیت اقلام و خدمات ارائه شده را ارزیابی کنند.

وی بخش سوم در جامعیت نظارت را ارزیابی نامحسوس طرح خواند و گفت: هدف از استفاده از ارزیابان نامحسوس این است که ارزیابی طرح فقط از سوی ناظران رسمی صورت نگیرد و به همین دلیل در هر استان افرادی انتخاب شده اند تا بدون اطلاع شعب و حتی جمعیت های استانی، در پایگاه ها حضور یافته و در قالب مسافر، خدمات را ارزیابی کنند.

معاون آموزش و پژوهشی سازمان جوانان هلال احمر از ادامه ارزیابی طرح مسافران نوروزی بعد از اتمام آن خبر داد و گفت: در این مرحله، پوسترها و اقلام طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، از نظر کیفیت آموزش ارزیابی می شود و حتی در مرحله آخر تغییر نگرش افراد به موضوع ایمنی و سلامت در سفر مورد سنجش قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: ارزشیابی نهایی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی بر اساس یک ارزیابی پیامدی است و صرفا به آمار و ارقام توجه نمی شود بلکه به میزان تاثیر اقلام آموزشی و خدمات در تغییر نگرش و دانش مسافران مورد بررسی قرار می گیرد و به همین منظور، ارزیابی ها بعد از اتمام طرح نیز ادامه خواهد داشت.

معتمدی اضافه کرد: در حال حاضر، فرم های ارزیابی از مسافران آماده شده و همراه با اقلام طرح به استانها ارسال می شود.