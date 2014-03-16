دعا کنیم سربازان وطن آزاد شوند/ نگارش فیلمنامه «یارانه مردگان، تحریم زندگان»

محمدرضا عرب کارگردان فیلم سینمایی «آخرین ملکه زمین» درباره حمایت از سربازان ایرانی گروگان‌گرفته شده توسط «جیش العدل» به خبرنگار مهر گفت: دوران سربازی را گذرانده ام و سختی‌های سرباز بودن را می‌دانم و از همه سخت‌تر شرایط اسارتی است که برادران سربازمان آن را تحمل می‌کنند.

وی در ادامه افزود: از تمام مردم درخواست می کنم در آستانه عید نوروز برای سلامت و آزادی پنج سرباز ایرانی دعا کنند و از خداوند بخواهند جوانان سرزمینمان به وطن برگردند و در شب عیدشاهد حضور این سربازان در کنار مادران و عزیزانشان باشیم.

این کارگردان در بخش دیگر صحبت‌هایش با اشاره به نگارش فیلمنامه‌ای با عنوان «یارانه مردگان، تحریم زندگان» گفت: در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه ای با عنوان «یارانه مردگان، تحریم زندگان» هستم تا اگر شرایط فعالیت در عرصه سینما به درستی پیش رود این فیلم را مقابل دوربین ببرم.

کارگردان فیلم سینمایی «ندارها» در پاسخ به اینکه آیا نگارش فیلمنامه این فیلم سینمایی بر اساس اخباری مبنی بر اعطای یارانه به اسامی مردگان نوشته شده است؟ گفت: خیر به هیچ عنوان. فیلمنامه «یارانه مردگان، تحریم زندگان» متعلق به این ایام نیست بلکه از خیلی وقت پیش درست از زمانی که در دولت احمدی نژاد طرح اعطای رایانه به مردم عنوان شد جرقه نگارش این فیلمنامه در ذهنم زده شد.

عرب درباره دلایل نگارش این فیلمنامه بیان کرد: من از ابتدا با اجرایی شدن این طرح مخالف بودم چون معتقدم وجود چنین طرحی در شان خانواده ایرانی نیست. تجربه نشان داده ایرانی ها در بدترین شرایط زندگی در زمان جنگ نیازی به چنین پول هایی نداشتند و با آبرو زندگی کرده اند. از همین رو از همان زمان به بعد به همه دوستان توصیه کردم یارانه دریافت نکنند و در حال حاضر هم توصیه می کنم سبد کالا دریافت نکنند.

این کارگردان همچنین درباره حضور فیلم «ندارها» در دومین جشنواره فیلم «جاده ابریشم» در ایرلند راه یافته است، گفت: فیلم سینمایی «ندارها» به دومین جشنواره فیلم «جاده ابریشم» در دوبلین پایتخت ایرلند نمایش داده می شود. این فیلم ششمین حضور خود را پس از حضور در ایتالیا، بلغارستان، تاتارستان، تانزانیا، بغداد و روسیه در ایرلند تجربه می کند.

عرب در پایان عنوان کرد: این فیلم تنها نماینده ایران در بخش مسابقه جشنواره «جاده ابریشم» است. البته فیلم «ماهی و گربه» با حضور محمود کلاری و شهرام مکری در بخش کارگاهی این جشنواره نمایش داده می شود.