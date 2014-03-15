حضرت فاطمه(س) فقیه بود/ حضرت زهرا(س) به حق و باطل وقوف کامل داشت

حجت الاسلام والمسلمین دكتر محمد دشتي عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مقام علمی فاطمه زهرا(س) گفت: علم اهل بیت (ع) علم الهی و معارف اسلامی است، البته معصومین (ع) از سایر علوم نیز برخوردار بودند اما ارائه این علوم به مردم جزو رسالت آنها نبود مگر در مواردی که زمینه آن ایجاد شود از جمله در دوره امام صادق (ع) و امام باقر (ع). از معارف اسلامی فاطمه زهرا (س) خطبه های بلند ایشان را می توان عنوان کرد، در خطبه های حضرت، عالی ترین معارف اسلامی و الهی و همچنین فلسفه احکام به صورت بسیار دقیق و عمیق مطرح شده است.

وی افزود: تنها کسی می تواند به صورت قاطع به بیان این مفاهیم بپردازد که حقیقتاً به عمق شریعت اسلام و تشریع واقف باشد. این خطبه ها نشان دهنده شناخت عمیق حضرت زهرا (س) به عمق و کارکرد معارف اسلامی است نه فقط آگاهی صرف به معارف.

وی تصریح کرد: علم حضرت زهرا (س) یا شناخت ایشان به معارف اسلامی به تعبیر قرآن کریم فقاهت است چراکه فقاهت به معنی شناخت و بینش عمیق است و ایشان فقیه در دین بود یعنی فهم عمیقی نسبت به معارف داشت.

دشتی ادامه داد: در همین ارتباط فرمایشی از امام حسن عسکری (ع) وجود دارد که می فرمایند: «نَحْنُ حُجَةُ‏اللّه‏ِ عَلى خَلْقِهِ وَ فاطِمةُ حُجَّةٌ عَلیَنا» حجت یعنی راه قاطع و روشن و فصل الخطاب. به این معنی که حضرت زهرا (س) دلیل و برهان است. فکر، بیان، راه و عمل او همه برهان و معیاری برای شناخت حق از باطل است. آنچه که ایشان فرموده همه ائمه معصومین (ع) با همه علم خود بی چون و چرا پذیرفته و آن را موافق با حقایق اسلام می دانست.

عضو هيئت علمي مؤسسه امام خميني (ره) گفت: فرمایش مشهوری از پیامبر (ص) است که می فرمایند: "فاطمة بضعتی فمن آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله"؛ یعنی حب و بغض فاطمه (س) در راستای خداوند متعال و پیامبر اسلام (ص) قرار دارد. این حب و بغض موضعی است که ایشان نسبت به حق و ناحق می گیرند، نسبت به آنچه که باطل باشد موضع غضب آلود دارند و نسبت به حق طبیعتاً حالت تأیید و رضا را دارند. به تعبیری این حدیث نشان دهنده شناخت حضرت فاطمه (س) نسبت به معارف، حکم و جایگاه حق و باطل است.

وی با بیان اینکه غضب حضرت فاطمه زهرا (س) به دلیل وجود انحراف و رضایت ایشان نشان دهنده تأیید است، تصریح کرد: از لوازم این سخن این است که فاطمه زهرا (س) به آنچه حق و آنچه باطل است وقوف کامل دارند و کاملاً منطبق بر موضع گیری خدای متعال و پیامبر گرامی اسلام (ص) است.

دشتی افزود: در آیه تطهیر که فاطمه زهرا (س) را شامل می شود، طهارت یک مفهوم عام دارد و منظور از آن طهارت از هر گونه پلیدی است. در واقع آنچه حق است طهارت دارد و حضرت زهرا (س) از هر گونه پلیدی مطهر هستند و نشان می دهد ایشان آنچه حق است را می داند و به آن عمل می کند. در نتیجه هیچ گونه انحرافی از نظر شناخت و عمل ندارند.

عضو هيئت علمي موسسه امام خميني (ره) در توصیف شخصیت قرآنی حضرت زهرا (س) گفت: از منظر شخصیت قرآنی، آنچه در مورد اهل بیت (ع) وجود دارد ایشان هم از آن برخوردارند جز در موارد اختصاصی. ایشان مشمول آیه تطهیر بودند؛ در سوره دهر یا انسان که در ارتباط با روزه گرفتن اهل بیت (ع) و بیان این موضوع است که گروهی اهل ایمان و اخلاص هستند ایشان مشمول این آیه نیز هستند.

وی افزود: در آیه مباهله «فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابناءكم و نسائنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم»، مصداق زنی از اهل بیت(ع) است که یک نوع تعلق خاصی به پیامبر (ص) دارد. تنها زنی که این موقعیت را دارد فاطمه زهرا (س) است. همچنین در سوره کوثر طبق روایات متواتر شیعه، باطن کوثر، فاطمه زهرا (س) و جلوه ای از شخصیت ایشان است. در بعضی از تفاسیر سوره قدر و عبارت «لیله القدر» با فاطمه زهرا (س) مصداق پیدا می کند. به طور مختصر شخصیت ایشان در قرآن کریم به این شکل آورده شده است.