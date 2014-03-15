نیازی به حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان گفت ارتش افغانستان توانایی حفظ امنیت کشور را دارد. وی امروز شنبه طی سخنانی در پارلمان افغانستان با بیان این که نظامیان افغان آماده به دست گیری کنترل کشور هستند از بی نیازی دولت به حضور نظامیان خارجی در کشور خبر داد.

وی اعلام کرد قصد ندارد توافقنامه امنیتی را که به آمریکایی ها اجازه می دهد نیروهای خود را در افغانستان حفظ کرده و بر روند فعالیت های ارتش و آموزش آنها نظارت داشته باشند، امضا کند.

این در حالی است که کرزای در آخرین ماه های ریاست جمهوری خود از سوی آمریکا و همپیمانان غربی اش برای امضای توافقنامه امنیتی مشترک با واشنگتن تحت فشار است. کرزای در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب تاکید کرد: به همه کشورهای خارجی که به دنبال مداخله در این مورد هستند یادآوری می کنم که حق مداخله ندارند.

مقاومت کرزای برای امضای توافقنامه امنیتی مشترک با آمریکا در حالی است که تمامی 10 نامزد حاضر در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری پنجم آوریل اعلام کرده اند این توافقنامه را امضا خواهند کرد. به تازگی "عبدالقیوم کرزای" برادر بزرگتر رئیس جمهوری افغانستان ضمن حمایت از "زلمای رسول" وزیر خارجه پیشین این کشور از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.

گفتنی است کرزای پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در دسامبر 2001 رئیس جمهوری افغانستان شد و تا کنون عهده دار این سمت بوده است.