به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "عبدالقیوم کرزای" ضمن حمایت از "زلمای رسول" وزیر خارجه پیشین افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رسما از نامزدی در این انتخابات انصراف داد.

وی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رسول که امروز پنج شنبه برگزار شد گفت: نامزدی من در انتخابات با هدف سوق دادن کشور به صلح و بهبود اقتصادی انجام گرفت اما اکنون بر این باورم که این اقدام در همکاری با تیم دکتر زلمای رسول امکان پذیر است.

کرزای از طرفدارانش خواست آرای خود را به رسول بدهند تا وی به عنوان رئیس جمهوری آتی افغانستان انتخاب شود. وی همچنین بر لزوم حفظ و ادامه دستاوردهای به دست آمده در دوران ریاست جمهوری 12 ساله برادر خود تاکید کرد.

بر این اساس تصمیم برای کناره گیری برادر حامد کرزای از انتخابات به نفع رسول در نشست سران قبایل پشتون در ولایت قندهار زادگاه کرزای اتخاذ شده است. گفتنی است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است روز پنجم آوریل برگزار شود.