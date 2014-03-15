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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۲۱

روحانی در دیدارِ فرستاده ویژه رییس جمهوری آذربایجان:

ایران خواهان روابطی در شان دو ملت ایران و آذربایجان است

ایران خواهان روابطی در شان دو ملت ایران و آذربایجان است

رییس جمهوری بعد از ظهر امروز (شنبه) در دیدارِ فرستاده ویژه رییس جمهوری آذربایجان، با اشاره به وجود اراده جدی از طرف جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با همسایگان خود از جمله آذربایجان گفت: ایران و آذربایجان دو کشور همسایه و برادرند و دولت ایران خواهان روابطی در شان دو ملت و دو کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی افزود: ایران و آذربایجان دارای روابط خوبی با یکدیگر می‌باشند اما ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط و افزایش همکاری های دو کشور فراوان است.
 
فرستاده ویژه رییس جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار پس از تقدیم پیام کتبی الهام علی اف به دکتر روحانی گفت: قطعاً رویکرد و نگاه جناب عالی و رییس جمهوری آذربایجان به گسترش روابط تهران و باکو، هدف گذاری ها در ارتقاء سطح مناسبات دوجانبه را تحقق خواهد بخشید.
 
کمال الدین حیدراف با اشاره به سفر قریب الوقوع رییس جمهور کشورش به ایران و با تاکید بر وجود ظرفیت های مناسب برای گسترش روابط فی‌مابین تصریح کرد: شرایط مثبتی پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران فراهم شده که زمینه را برای گسترش همکاری های دوجانبه مساعد کرده است و جمهوری آذربایجان مصمم است که از این شرایط استفاده کند.
کد مطلب 2256995

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