ایران خواهان روابطی در شان دو ملت ایران و آذربایجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی افزود: ایران و آذربایجان دارای روابط خوبی با یکدیگر می‌باشند اما ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط و افزایش همکاری های دو کشور فراوان است.

فرستاده ویژه رییس جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار پس از تقدیم پیام کتبی الهام علی اف به دکتر روحانی گفت: قطعاً رویکرد و نگاه جناب عالی و رییس جمهوری آذربایجان به گسترش روابط تهران و باکو، هدف گذاری ها در ارتقاء سطح مناسبات دوجانبه را تحقق خواهد بخشید.

کمال الدین حیدراف با اشاره به سفر قریب الوقوع رییس جمهور کشورش به ایران و با تاکید بر وجود ظرفیت های مناسب برای گسترش روابط فی‌مابین تصریح کرد: شرایط مثبتی پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران فراهم شده که زمینه را برای گسترش همکاری های دوجانبه مساعد کرده است و جمهوری آذربایجان مصمم است که از این شرایط استفاده کند.