لاريجاني از اسلام آباد درخواست كمك مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان " داون" (Dawn) چاپ پاكستان درباره سفر قريب الوقوع علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران نوشت: علي لاريجاني امروز وارد اسلام آباد مي شود تا با مقامات ارشد پاكستان درباره برنامه هاي هسته اي گفتگو كند و از اين كشور بخواهد از تهران براي عدم ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل حمايت كند.

به نوشته اين روزنامه ، لاريجاني در سفر دو روزه خود با پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان و شوكت عزيز نخست وزير و خورشيد قصوري وزير امور خارجه اين كشور ديدار و درباره مسائل هسته اي بحث و گفتگو خواهد كرد.

به نوشته اين روزنامه، از زمان آغاز به كار دولت احمدي نژاد، اين نخستين ديدار يك مقام عالي رتبه ايران از پاكستان مي باشد و اين درحالي است كه پاكستان به تازگي با اسرائيل تماس هايي برقرار كرده است.

روزنامه داون ادعا كرد: انجام ديدار لاريجاني پيش از نشست 19 سپتامبر (28 شهريور) شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه ممكن است موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد، معنا دار به نظر مي رسد.

اين روزنامه نوشت : به گفته مقامات وزارت امورخارجه پاكستان، لاريجاني قصد دارد دراين ديدار همانند ديدارهايي كه با مقامات هند و چين داشت، درباره مذاكرات ايران با اتحاديه اروپا توضيحاتي را به مقامات پاكستان ارائه كند تا از وضع شدن قطعنامه بر ضد ايران جلوگيري كند.