عید حقیقی در نزدیکی به ائمه اطهار(ع) است/ برپایی دستجات عزاداری در ایام فاطمیه

حجت الاسلام داود ضمیر رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که می فرمایند: "هر روزی که بتوان نسبت به روز قبل بیشتر به خدا نزدیک شد، عید است" به این معنا است که هر روز می تواند برای ما نوروز باشد، حال اگر می خواهیم نوروز واقعی داشته باشیم اینگونه باید عمل کرد.

وی ادامه داد: در رابطه با نوروز که اول سال شمسی محسوب می شود، در دستورات اسلام توصیه شده به روزه گرفتن، غسل و دعای اول عید که این مهم نشان دهنده این است که نوروز حقیقی، نوروزی است که ما را به خدا و ائمه اطهار(ع) نزدیکتر می کند.

ضمیر رضوانی با اشاره به نزدیکی به دهه فاطمیه خاطرنشان کرد: جامعه بانوان ایران اسلامی می توانند با الگو پذیری از آن حضرت نوروز خود را با حجاب برتر، ابلاغ دستورات دینی و قرب و نزدیکی به خدا نورانی تر کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه افزود: امسال باید از این انوار طیبه به عنوان یک سنبل و الگو برای رسیدن به حیات طیبه بیشترین بهره را برد.

این مسئول از جلسه برگزاری هماهنگی با مسئولان هئیت های مذهبی برای ایام فاطمیه در فیروزکوه خبر داد و گفت: در این ایام دستجات عزاداران و همچنین تجمعی در کنار بقعه متبرکه امامزاده اسماعیل(ع) برگزار می شود.