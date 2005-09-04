دختران مسلمان فرانسه براي تحصيل به ديگر كشورهاي اروپايي مي روند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مادر "كنت دوگاني" دختر شانزده ساله مسلمان در گفتگو با اسلام آن لاين اظهار داشت : دختر من براي ادامه تحصيلات خود به يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا رفته است كه به آزادي ديني احترام گذاشته و با حجاب مشكلي ندارد.

وي افزود : دوري از فرزند براي ما بسيار دشوار است، اما از تصميم وي براي حفظ حجاب حمايت مي كنيم.

دوگاني ترك تبار ، در اوايل سال تحصيلي سال 2004/2005 سر خود را تراشيد و حجاب را برداشت تا با سر برهنه و بدون حجاب به مدرسه " لوئيس پاسته" در شهر استراسبورگ، شرق فرانسه برود. او به خبرنگاران بيرون از مدرسه گفت وي به قانون احترام گذاشته اما قانون براي دين او احترامي قائل نشده است.

قانون ممنوعيت حجاب در مدراس دولتي فرانسه در ماه مارس سال 2004 تصويب و به موجب آن حجاب و تمام نمادهاي ديني در مدارس دولتي ممنوع اعلام شد. اين در شرايطي است كه مسلمانان حجاب را به عنوان نوع پوشش واجب براي زنان در نظر گرفته و آنرا همانند صليب مسيحيان نماد ديني نمي دانند.

براساس آمار سازمان غير دولتي ائتلاف اسلام هراسي ، در سال 2004 تنها 6 دختر مسلمان براي ادامه تحصيلات خود به خارج از فرانسه سفر كردند.

كميسيون آزادي ديني ، گروهي خودجوش كه بر رويدادهاي ضد حجاب نظارت دارد گفت : در سال جاري ميلادي دست كم 20 دانش آموز دختر مسلمان از فرانسه در مدارس كشورهاي اروپايي ثبت نام كرده اند.

كشورهاي تركيه، بلژيك و سوئيس در ميان كشورهايي هستند كه دانش آموزان محجبه براي ادامه تحصيل انتخاب كرده اند.

وزير آموزش فرانسه 44 نفر از دانش آموزان مسلمان محجبه را براي آموزش خصوصي ازسوي مسلمانان فرانسوي برگزيده است.

"ميامونا فوزر" تازه مسلمان شده فرانسوي يك انجمن آموزشي ويژه براي دانش آموزاني تأسيس كرده است كه شامل قانون ممنوعيت حجاب شده اند وي اظهار داشت : در سال 2004، 18 دانش آموز از مدارس دولتي اخراج شده اند.

وي افزود : آموزگاران بسياري براي تدريس به اين دانش آموزان داوطلب شده اند و از دولت خواسته اند به آنها مجوز برگزاري امتحانات پايان سال را بدهد.

وي اظهار داشت : اين تجربه را در سال جاري نيز تكرار مي كند و انتظار دارد امسال تعداد بيشتري در اين مدراس خصوصي ثبت نام كنند.

تعدادي مدارس خصوصي در پاريس وجود دارد كه بخش ويژه اي را به دانش آموزان محجبه اي كه از مدارس دولتي اخراج شده اند اختصاص داده اند.

روز گذشته نيز فعالان حقوق بشر و حجاب به مناسب 3 سپتامبر روز بين المللي انسجام حجاب در پايتخت انگلستان همايشي را برگزار كردند تا ميان دغدغه هاي زنان مسلمان و سوء باورهاي موجود در جوامع غربي درباره حجاب ، به درك مشتركي دست يابند.