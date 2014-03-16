حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی است

فاطمه شاد سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام فاطمیه به شیعیان جهان اظهار داشت: حضرت فاطمه سلام الله علیها همزمان با وظایف دینی و خانوادگی به هنگام ضرورت حضوری تاثیرگذار در عرصه های سیاسی و اجتماعی جامعه داشتند.

وی افزود: زنان ایران اسلامی با تاسی از حضرت فاطمه سلام الله علیها در طول تاریخ مبارزات دروان استبداد، پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با تحمل شرایط دشوار در مبارزات حضوری گسترده و موثر داشتند.

مادر شهیدان نهی قناد با تاکید بر اینکه حضرت فاطمه سلام الله علیها حجاب را مانع فعالیت ‏های مختلف اجتماعی و سیاسی نمی‏دانست، ادامه داد: پارسایی و قناعت به ثروت کم و امکاناتی ناچیز و انفاق و ایثار بسیار در اشیای مورد علاقه و نیاز خود از ویژگی های بارز بانوی دو عالم است.

وی با اشاره به دیگر ویژگی های برجسته دختر پیامبر صلی الله علیه و آله یادآر شد: عبادت خالصانه، حیا، عفت و حجاب کامل اسلامی، علم و دانش گسترده و نقش آفرینی موثر در عرصه های سیاسی و اجتماعی از ویژگی های مهم حضرت فاطمه سلام الله علیهاست.