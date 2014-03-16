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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

شاد سعادت:

حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی است

حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی است

رشت – خبرگزاری مهر: مشاور جانشين سازمان بسيج مستضعفين کشور در امور خانواده شهدای گیلان و مادر شهیدان نهی قناد گفت: حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی مردان و زنان مؤمن در عرصه های اجتماعی و سیاسی جامعه است.

فاطمه شاد سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام فاطمیه به شیعیان جهان اظهار داشت: حضرت فاطمه سلام الله علیها  همزمان با وظایف دینی و خانوادگی به هنگام ضرورت حضوری تاثیرگذار در عرصه های سیاسی و اجتماعی جامعه داشتند.

وی افزود: زنان ایران اسلامی با تاسی از حضرت فاطمه سلام الله علیها در طول تاریخ مبارزات دروان استبداد، پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با تحمل شرایط دشوار در مبارزات حضوری گسترده و موثر داشتند.

مادر شهیدان نهی قناد با تاکید بر اینکه حضرت فاطمه سلام الله علیها حجاب را مانع فعالیت ‏های مختلف اجتماعی و سیاسی نمی‏دانست، ادامه داد: پارسایی و قناعت به ثروت کم و امکاناتی ناچیز و انفاق و ایثار بسیار در اشیای مورد علاقه و نیاز خود از ویژگی های بارز بانوی دو عالم است.

وی با اشاره به دیگر ویژگی های برجسته دختر پیامبر صلی الله علیه و آله یادآر شد: عبادت خالصانه، حیا، عفت و حجاب کامل اسلامی، علم و دانش گسترده و نقش آفرینی موثر در عرصه های سیاسی و اجتماعی از ویژگی های مهم حضرت فاطمه سلام الله علیهاست.

کد مطلب 2257588

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