مسابقات مچ اندازی چند جانبه در پلدختر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورنصیر عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم پایانی این مسابقات اظهار داشت: دومین دوره مسابقات مچ اندازی چند جانبه جام پاپیل(پلدختر) با حضور ورزشکارانی از پلدختر، دره شهر، خرم آباد و حومه برگزار شد.

وی عنوان کرد: این مسابقات با حضور رئیس کمیته مچ اندازی و داوران استان و همچنین رئیس کمیته مچ اندازی شهرستان و هیئت پرورش اندام شهرستان در ورزشگاه شهید سرمالیان و سالن شهید عیدی نژاد در 11 وزن برگزار شد.

بنابر این گزارش در پایان این مسابقات نفرات برتر اوزان مختلف دومین دوره مسابقات مچ اندازی چند جانبه پاپیل اعلام شدند.

در وزن 55 کیلوگرم در بخش راست دست احمد مرادی از معمولان و محمد عزیزی از پلدختر اول و دوم و در بخش چپ دست حجت جودکی اول شد. همچنین در وزن 70 کیلو گرم راست دست وهاب جابری از پلدختر، محمد مرادی از معمولان و مجتبی ایمانی از پلدختر به ترتیب اول تا سوم شدند.

در وزن 75 کیلوگرم عنوان اول به سامان علی بیگی از معمولان و عنوان دوم به ساسان رضایی نسب از پلدختر رسید. در وزن 80 کیلوگرم راست دست نیز حسین درویشی از پلدختر اول شد.

در وزن 85 کیلوگرم راست دست حیدر درویشی، هادی صادقی و میلاد رحیمی اول تا سوم، در وزن 90 کیلو گرم چپ دست علی جودکی اول و در وزن 100 کیلو گرم حامد ناصری، بهروز مرادی و یوسف محمودوند اول تا سوم شدند.

فینال قهرمان قهرمانان این مسابقات بین حیدر درویشی قهرمان استان و وهاب جابری قهرمان قهرمانان دوره قبل انجام شد که با انصراف وهاب جابری در یک حرکت پهلوانانه حیدر درویشی برنده مسابقه اعلام شد.