برگزاری رالی پاریس - پرسپولیس برای معرفی جاذبه های ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اکو رالی از پاریس تا پرسپولیس ظهر دوشنبه در کانون جهانگردی و اتومبیل رانی ایران با حضور مدیرعامل شرکت GTO و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی برگزار شد.

در این برنامه ابوالقاسم ایرجی مدیرعامل کانون جهانگردی گفت: امنیت جاده ای در دستور کار سازمان ملل قرار دارد به همین منظور اخیرا رئیس فدراسیون بین المللی فیا نامه ای را به همه روسای کانون های جهانگردی کشورها صادر کرده تا اهداف و برنامه های خود را برای صیانت از جان مسافران و امنیت جاده ها اعلام کنند.

وی ادامه داد: ما برگزاری رالی های مختلف داخلی و خارجی را در دستور کار داریم و مهمترین آن رالی پاریس تا پرسپولیس است که با گذشتن از کشورهای مختلف اجرا می شود.

آن طور که ایرجی گفت قرار است حدود 40 شرکت کننده در این برنامه حضور داشته باشند و سیزدهم مهر سال 93 از پاریس اشتودگارت وین، بلگراد، بخارست، استانبول، آنکارا، ارزروم، تبریز، تهران و اصفهان عبور کنند و به شهر شیراز و مجموعه تخت جمشید در روز 24 مهرماه برسند تا مراسم اختتامیه ای برای این مسابقه برگزار شود.

وی همچنین ادامه داد: هنوز تیم نهایی تایید نشده و ممکن است تعداد شرکت کنندگان بیشتر شود چرا که شرکت برای عموم مردم آزاد است.

ایرجی یکی از دلایل برگزاری این رالی را معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری ایران به مردم کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت: قرار است تا در شهرهای مختلف برنامه های تبلیغی و فرهنگی داشته باشیم همچنین در پاریس یک نمایشگاه بین المللی برای معرفی جاذبه های ایران برپا خواهد شد. برپایی جشنواره غذاهای ایرانی و همراه بودن آشپزخانه غذاهای ایرانی به همراه شرکت کنندگان می تواند جاذبه دیگری از ایران را به نمایش بگذارد.

وی بیان کرد: نشست خبری برای خبرنگاران و انعکاس این رویداد در پاریس و نمایشگاه فرش ایرانی در استانبول نیز برگزار می شود.

در ادامه این برنامه پاسکال دوستانی مدیرعامل شرکت GTO فرانسه اعلام کرد: نزدیک به دو سال است که روی این پروژه کار می شود تا به مرحله نهایی برسد. این یک فرآیند جدید است و تفاوت آن با رالی کشورهای دیگر رقابت در کمتر مصرف کردن سوخت خواهد بود. همچنین با شرکتی در فرانسه ارتباط داریم، آنها وسیله ای تولید کرده اند که سوخت ماشین را کنترل می کند تا بتوان به هدف استفاده درست و مدرنیته برای مدیریت در مصرف انرژی سوختهای فسیلیف بنزینی و پازوئیلی رسید. یکی از موارد دیگر آن رعایت مقررات کشورهای دیگر توسط رانندگان است که به این اصل مهم نیز در این مسابقه اتومبیل رانی توجه می شود.

وی ادامه داد: این برنامه یک سفر ماجرایی خواهد بود و اولین تجربه ما با کانون اتومبیل رانی است. همچنین امکان مصرف سوخت کمتر نیز از اهداف دیگر ماست.

در ادامه حنایی نماینده شرکت فرانسوی GTOدرباره اینکه رالی از پاریس تا پرسپولیس در ایران برگزار شده است، بیان کرد: مسابقات قبلی سافاری بودند نه رالی. اینکه چند ماشین پشت سر هم یک مسیری را طی کنند رالی نامیده نمی شود ، تنها یک بار در سال 1971 یک رالی بین المللی برگزار شد.

همچنین ایرجی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا قرار است خودروها روز آخر در داخل محوطه تخت جمشید مستقر شوند خیر، گفت: جزئیات این موضوع هنوز مشخص نیست. تا آن موقع شش ماه زمان داریم.

وی تمامی مشکلات موجود در آمدن شرکت کنندگان به ایران با گمرک را تکذیب کرد و گفت: هیچ مشکلی نخواهیم داشت.