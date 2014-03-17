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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۲۲

برای دیدار با الجزیره امارات؛

استقلال با 19 بازیکن به اردو رفت

استقلال با 19 بازیکن به اردو رفت

تیم فوتبال استقلال برای دیدار روز سه شنبه خود برابر نماینده امارات با 19 بازیکن به اردوی شبانه روزی رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان امیر قلعه نویی که باید عصر سه شنبه در هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم الجزیره امارات بروند، بعدازظهر امروز دوشنبه اردوی شبانه روزی خود را در هتل آکادمی فوتبال آغاز کردند.

در این اردو 19 بازیکن حضور دارند که قرار است برای دیدار فردا یکی دیگر از بازیکنان کنار گذاشته شود. سیاوش اکبرپور و اندرانیک تیموریان بازیکنان هستند که به علت مصدومیت در این فهرست حضور ندارند.

شاگردان امیر قلعه نویی در دو دیدار ابتدایی خود در لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم های الشباب عربستان و الریان قطر شکست خورده اند و در صورتیکه قصد حضور در مرحله بعد را دارند باید در بازی با الجزیره به پیروزی برسند. شکست در این دیدار شانس صعود آبی پوشان را به حداقل خواهد رساند.

 


 

کد مطلب 2258451

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