زیرگذر "کچویی" کرج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند در آیین افتتاح و بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح شهید کچویی که بعد از ظهر دوشنبه در محل احداث این پل در منطقه حسین آباد کرج برگزار شد، بر ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری به عنوان اصلی ترین هدف و اولویت شهرداری تاکید کرد و افزود: تلاش برای عملی کردن راهکارهایی به منظور تحقق این مهم برای شهرداری بسیار حائز اهمیت است.



وی با بیان اینکه درآمدهای شهرداری های کشور از وصول مطالبات مردم است و این نهادهای خدمات رسان مردمی ریالی از دولت برای اجرای پروژه های شهری دریافت نمی کنند، گفت: در کرج نیز شهرداری به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی شهر برای اجرای پروژه های شهری جز در بحث قطار شهری که طرح های آن به صورت ملی انجام می شود، از دولت حمایت و بهره مالی نمی برد.



ترکاشوند با اشاره به شرایط حاکم بر کشور در سال 92 به رکود ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: بروز این مهم بر روند جذب منابع درآمدی شهرداری ها بی تاثیر نبود و کاهش منابع مالی در این دستگاه های اجرایی را رقم زد.



اخذ 100 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه های نیمه تمام



شهردار کرج در ادامه با بیان اینکه هیچ مانعی نباید شهرداری را از اجرای مسئولیت ها، وظایف و تعهدات دور کند، گفت: مهمترین بحث در تدوین و اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی و زیرساختی، تامین هزینه های اجرای پروژه است و شهرداری کرج نیز با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و رکود حجم ساخت و سازها نسبت به سیاست گذاری مالی با همکاری و توافق شورای اسلامی شهر اقدام کرد.



وی گفت: در این راستا با توافق شورا شهرداری تا سقف 100 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام بهره مند شد.

اجرای پل حصارک با 60 میلیارد تومان اعتبار



شهردار کرج در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مناقصه برای اجرای پل حصارک اشاره کرد و گفت: مقرر شد این پل با اعتبار 60 میلیارد تومان اعتبار توسط برنده مناقصه اجرایی شود.



ترکاشوند همچنین از اجرای اقدامات عمرانی در پروژه شهدای دانش آموز خبر داد و گفت: هم اکنون مسئولان اجرای این طرح برای جابجایی لوله آب واقع شده در مسیر اجرای طرح تلاش می کنند و با تعامل و هماهنگی های صورت گرفته با پیمانکار طرح مقرر شد، پروژه شهدای دانش آموز نیز چهار ماه زودتر از موعد پیش بینی شده و در تیرماه سال آینده افتتاح و بهره برداری شود.



برنامه ریزی برای اجرای 55 تقاطع غیر همسطح در کرج



شهردار کرج در ادامه به برنامه ریزی برای اجرای 55 تقاطع غیر همسطح در کرج اشاره کرد و افزود: این تقاطع ها در مطالعات جامع حمل و نقل دیده شده که برای اجرای این تعداد تقاطع به سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.



ترکاشوند گفت: برای تحقق این برنامه کلان و عظیم در کرج نیازمند تعامل و همکاری همه جانبه مسئولان و مدیران شهری هستیم.



وی با ارزیابی مثبت از عملکرد معاونت فنی و عمرانی در برنامه ریزی برای اجرای طرح های عمران شهری اظهار داشت: این معاونت با تکیه بر اقدامات کارشناسی همچنین تلاش مجدانه اقدام به سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر کرده است.



شهردار کرج از صبوری شهروندان طی مدت زمان اجرای طرح قدردانی کرد.

دادگو: تدوین برنامه ها و سیاست های کارآمد مالی در اولویت باشد



محمود دادگو رئیس شورای اسلامی شهر نیز در آیین بهره برداری از این تقاطع گفت: با تصویب لایحه 100میلیارد تومانی شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر بهره گیری شهرداری از تسهیلات بانکی راه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری باز شدو با استفاده از این میزان تسهیلات پروژه شهید کچویی چهار ماه زودتر از موعد مقرر به بهره برداری رسید.

به گفته دادگو این طرح در راستای مصوبات شورای شهر مبنی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام اجرا شد و به بهره برداری رسید.



دادگو با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: از اقداماتی که مدیریت شهری می تواند برای تحقق پذیری اقتصاد مقاومتی انجام دهد، تدوین برنامه ها و سیاست های کارآمد مالی است.



وی ادامه داد: بالفعل کردن ظرفیت ها و پتانسیل های شهری از دیگر مواردی است که شهرداری با حرکت در این مسیر می تواند علاوه بر محقق کردن اقتصاد مقاومتی برای آبادانی شهر گام های مثبتی بردارد.



کمالی زاده: ترافیک بین کرج-فردیس در محدوده ندامتگاه کچویی روان شد



علی اصغر کمالی زاده معاون فنی و عمرانی شهردار کرج نیز در آیین بهره برداری از این تقاطع گفت: پروژه ای که امروز افتتاح آن را شاهد هستیم بر مبنای مطالعات کارشناسی و فنی طراحی و در راستای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اجرا و به بهره برداری رسید.



وی با بیان اینکه پروژه شهید کچویی چهار ماه زود تر از موعد مقرر و با همکاری و تعامل شورا و شهرداری به بهره برداری رسید، گفت: این تقاطع به صورت زیر گذر و با هدف روان سازی ترافیک و پیشگیری از تصادف بین خودروها و قطار احداث شده است.

کمالی زاده افزود: هر 24 ساعت 32 دستگاه قطاراز این مسیر عبور می کند که با احداث زیرگذر ضمن ایمن سازی ترددها ، ترافیک بین کرج - فردیس در محدوده ندامتگاه شهید کچویی برطرف شد.



وی با قدردانی از تلاش و همکاری شرکت گاز استان البرز با شهرداری و عوامل اجرای پروژه شهید کچویی افزود: برای اجرای این طرح لوله گاز 20 اینچی که یک سوم گاز شهری از آن تامین می شود بدون بروز مشکل و بدون هیچ قطعی گاز در مسیر اجرای طرح جابه جا شد.



این مسئول در توضیح شیوه و نحوه اجرای پروژه شهید کچویی گفت: این طرح با انجام 40 هزار متر معکب خاکبرداری و هفت هزار مترمکعب بتون ریزی اجرایی شد.



کمالی زاده طول اجرای طرح را 475 متر ذکر کرد و افزود: در اجرای این طرح 800 تن آرماتور بکار رفته است.



وی از صبوری10 ماهه شهروندان حسین آباد در طول اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کچویی قدردانی کرد.



اکبریان: طرح های عمرانی، نبض اقتصاد شهری به شمار می آیند



عزیز اکبریان یکی از دو نماینده کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا در مجلس با اشاره به برنامه ریزیها برای احداث 55 تقاطع غیرهمسطح در کرج گفت: این تقاطعات براساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در دستور کار متولیان اجرای طرح های عمرانی قرار گرفته است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر شهر کرج از 13 تا 14 تقاطع غیر همسطح در شهر بهره مند شده است، گفت: این مهم به اهتمام مدیریت شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر مسئولان شهری صورت گرفته است.



اکبریان طرح هاي‌ عمراني‌ را در حکم نبض‌ اقتصاد شهری توصیف کرد که به اعتبار اين‌ طرح ها سرمايه ‌گذاري هاي‌ متعددی در شهر پایه گذاری می شوند.

‌وی با بیان اینکه فعاليت هاي‌ مربوط به‌ طرح هاي‌ عمراني‌ پس‌ از شكل‌گيری‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ دنبال می شوند، افزود: موفقيت‌ طرح ها به‌ معيار برجسته‌اي‌ در سنجش‌ و قضاوت‌ عملكرد دستگاه های اجرایی تبديل ‌مي‌شوند و در مورد شهرداری نیز اجرای پروژه های عمرانی می توان گفت این طرح ها بازتابي‌ از كار به‌ شمار مي‌رود.



تعیین تکیلف پل حصارک اولویت مهم شهر است



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی شهر کرج بر ضرورت تعیین تکلیف پل حصارک تاکید کرد و گفت: اجرای عملیات عمرانی پل حصارک از مهمترین اولویت هایی است که بعد از پروژه شهید کچویی مدنظر مسئولان قرار دارد و با برنامه ریزی های صورت گرفته سال آینده نسبت به کلنگ زنی آن اقدام می شود.



اکبریان گفت: اجرای زیرگذر مهرویلا نیز از اهمیت بالایی برخورد است و اجرای آن جزء اولویت های مهم مدیریت شهری قرار دارد.



وی بر ضرورت توجيه‌ فني‌، اقتصادي‌ و مطالعات‌ زيست‌ محيطي طرح های عمرانی تاکید کرد و افزود: ‌ توجه‌ اساسي‌ به‌ تحولات‌، فناوري‌ و به‌ هنگام‌ سازي‌ اطلاعاتي فنی در اجرای پروژه ها بسیار حائز اهمیت است و توجه به این مهم باید به جد مورد توجه مسئولان قرار گیرد.