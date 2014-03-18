به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در شمال شرق کشور بین دو قطب زیارتی مشهد مقدس و سیاحتی شمال کشور واقع شده؛ استانی که با داشتن نقاط گردشگری و تفریحی چشم نوازی همه ساله گردشگران پرشماری به خود جذب می کند.

شهر تاریخی بلقیس: این اثر تاریخی با قدمتی بیش از چهار هزار سال در سه کیلومتری شهر اسفراین کنونی واقع شده است

قلعه جلال الدین: این قلعه در فاصله پنج كيلومتري غرب شهرستان گرمه، یکی از برجسته ترین قلعه های نظامی خراسان شمالی محسوب می شود که در سده های ششم تا هفتم هجری ساخته شده است.

عمارت، موزه و آیینه خانه مفخم: مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم بجنورد كه از مجموعه‌های ارزشمند به جای مانده از دوران قاجار محسوب مي شود.

حسینیه جاجرمی ها: از جمله بناهاي تاريخي خراسان شمالي است که در اواخر دوران قاجار در بجنورد ساخته شده اما اکنون با مرمت و تغییر کاربری به مرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی تبدیل شده است.

بابا امان بجنورد: یکی از زیباترین و قدیمی ترین پارکهای گردشگری کشور است که با طبیعتی زیبا همه ساله میزبان میلیونها مسافر و زائر حرم قدس رضوی است.

بش قارداش: این تفرجگاه طبیعی و تاریخی به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری بجنورد در هفت کیلومتری بجنورد و در ابتدای جاده بجنورد به اسفراین قرار دارد.

چهارطاقي تيموري: این بنا در شش کيلومتري غرب شيروان و در روستاي زيارت قرار دارد.

چشمه آب گرم ایوب پیغمبر: روستاي حاجي عبدالوهاب(معروف به ايوب) در فاصله100 كيلومتري شمال شهرستان بجنورد قرار گرفته، در شمال اين روستا چشمه طبيعي آب گرمي قرار دارد که به چشمه ايوب پيغمبر مشهور است.

امامزاده سیدعباس(ع): حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع)، برادر گرامی امام رضا(ع) بر روی تپه ای باستانی معروف به معصوم زاده در جنوب شهر بجنورد واقع شده و با گنبدی فیروزه ای جلب نظر می کند.