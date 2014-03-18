به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن اميري مقدم بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبري كه در محل فرماندهي انتظامي خراسان رضوي در مشهد برگزار شد اظهار كرد: نيروي انتظامي همواره و در راستاي گسترش نظم و امنيت عمومي تلاش مي كند كه گاهي اين تلاش با فرارسيدن برخي مناسبت‌هاي ملي و مذهبي از شدت بيشتري برخوردار مي‌شود كه همين مسئله تلاش بيشتر بنده و همكارانم را مي طلبد.

وي در ادامه ضمن گراميداشت ايام شهادت حضرت فاطمه(س) گفت: نيروي انتظامي در تعطيلات نوروزي هفت مرحله عمليات بزرگ انتظامي در خراسان رضوي را اجرا خواهد كرد.

اميري مقدم همچنين از تشديد برخورد با متخلفات صنفي، برهم زنندگان نظم و امنيت عمومي، سارقان، و افراد هنجار شكن و قانون گريز در روزهاي پايان سال و تعطيلات نوروز خبر داد و بيان كرد: اولين عمليات نيروي انتظامي مربوط به مراسم تحويل سال است كه ما بويژه در مشهد شاهد حضور چند ميليون زائر خواهيم بود كه تامين امنيت اين عزيزان علاوه بر ديگر نهادهاي مسئول بر عهده نيروي انتظامي است.

وي در ادامه ضمن ارائه گزارشي از فعاليت ها و تلاش هاي شبانه روزي كاركنان انتظامي استان در سال جاري گفت: همكاران ما در پليس 110 استان در سال جاري به حدود يك ميليون و 200 هزار تماس تلفني پاسخ داده اند كه اين تماس ها به يك ميليون و 60 هزار عمليات پليس انجاميده است.

فرمانده انتظامي خراسان رضوي همچنين به افزايش هفت درصدي كشف انواع مواد مخدر در استان اشاره و بيان كرد: نيروي انتظامي و مرزباني استان بيش از 18 تن انواع مواد مخدر را كشف كرده‌اند.

وي همچنين به تشديد برخورد با توزيع كنندگان مواد مخدر در استان اشاره و بيان كرد: در سال جاري 50 باند توزيع مواد مخدر در استان متلاشي شد ضمن اينكه 102 واحد توزيع مواد مخدر نيز شناسايي و تخريب شدند.

سردار اميري مقدم در ادامه به افزايش 27 درصدي سرقت ها در استان اشاره و همچنين با بيان اينكه 11 فقره سرقت مسلحانه در سال جاري در خراسان رضوي به وقوع پيوسته گفت: در كشف سرقت هاي مسلحانه استان نيز بيش از 29 درصد افزايش كف داشته‌ايم.

وي همچنين به آمادگي نيروي انتظامي در بخش ترافيك شهري و همچنين راه هاي استان اشاره و از توسعه دوربين هاي كنترل ترافيك در مشهد و استان خبرداد و افزود: همه دوربين هاي نيروي انتظامي در جاده ها و سراسر مشهد فعال بوده و تخلفات را ثبت مي كنند.

سردار اميري مقدم با طرح زوج و فرد خوردوها در محدوده معين اطراف حرم مطهر رضوي و خيابان هاي منتهي به بارگاه ملكوتي علي ابن موسي الرضا(ع) اشاره و ابراز كرد: خودروهاي متخلفي كه وارد طرح شوند به ازاء هر ساهت حضورشان در محدوده طرح 200 هزار ريال جريمه خواهند شد.

وي افزود: طرح زوج و فرد در مشهد از 25 اسفند سال جاري آغاز شده و تا 14 فروردين ماه 93 ادامه خواهد يافت.

سوختگي هفتاد درصدي پنج نوجوان مشهدي بر اثر انفجار نارنجك دستي

وي در ادامه به مراسم چهارشنبه آخر شب اشاره و بيان كرد: نيروي انتظامي با ناهنجاري هاي اين مراسم برخورد كرده و در صورتي كه شهروندان و بويژه خانواده ها با حفظ شون و نظم و انظباط اجتماعي بخواهند شب خوبي را در كنار خانواده داشته باشند با مشكلي مواجه نخواهد شد.

سردار اميري مقدم گفت: ورود به خيابان هاي اصلي و ايجاد راهبندان از خطوط قرمز ما در مراسم چهارشنبه سوري محسوب شده و به شدت با اين مسئله برخورد خواهد شد.

وي در ادامه به حادثه انفجار نارنجك دستي در بين چند نوجوان مشهدي خبر داد و اظهار كرد: متاسفانه انفجار نارنجك دستي در مشهد منجر به سوختگي هفتاد درصدي در ناحيه صورت پنج نوجوان شده است.

فرمانده انتظامي خراسان رضوي همچنين از دستگيري چند كارمند متخلف يكي از بيمارستان هاي مشهد خبر داد و اظهار كرد: چند تن از كاركنان يكي از بيمارستان هاي مشهد كه دست به اختلاس از حساب هاي مالي اين بيمارستان زده بودند با پيگيري و هوشياري نيروي انتظامي دستگير شدند.