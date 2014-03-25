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۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۵:۰۶

رئیس باشگاه بارسلونا؛

نتیجه ال کلاسیکو نشان داد بارسلونا هنوز بهترین است

نتیجه ال کلاسیکو نشان داد بارسلونا هنوز بهترین است

جوزپ ماریا باتومئو رئیس باشگاه بارسلونا معتقد است پیروزی 4 بر 3 آبی و اناری ها در دیدار یکشنبه شب ال کلاسیکو ثابت کرد بارسلونا هنوز بهترین تیم جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از کارشناسان معتقدند بارسلونا با توجه به اینکه چندین ستاره اش پا به سن گذاشته اند و از مرز 30 سال عبور کرده اند به پایان دوران خود رسیده است.

اما رئیس بارسلونا معتقد است پیروزی اخیر مقابل رئال مادرید خلاف این موضوع را ثابت می کند. او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: برای ما هیچ چیز تغییر نکرده است. ما کاملا به همه بازیکنانمان اطمینان داریم. شخصا بارها گفته ام بازیکنان بارسا بهترین بازیکنان جهان هستند و آنها یکشنبه مقابل رئال مادرید بار دیگر این را ثابت کردند. آنها فوق العاده بازی کردند.

بارتومئو در مورد شانس قهرمانی مجدد بارسا در این فصل لالیگا گفت: اکنون فقط یک امتیاز با دو تیم صدرنشین فاصله داریم. تمام تلاشمان را در بازی های باقی مانده انجام می دهیم تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.

کد مطلب 2260996

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