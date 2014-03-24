گزارش تصویری - تشریحی از پیروزی بارسا در زمین رئال

تیم فوتبال بارسلونا در دیداری پر افت و خیز میزبان خود رئال مادرید را شکست داد تا بار دیگر به کورس قهرمانی بازگردد. بارسا با این پیروزی 69 امتیازی شد و اختلافش با آتلتیکو مادرید و رئال مادرید را به یک امتیاز رساند.