گزارش تصویری - تشریحی از پیروزی بارسا در زمین رئال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در حضور بیش از 85 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با نتیجه 4 بر 3 میزبان خود رئال مادرید را از پیش رو برداشت که گزارش تصویری و تشریحی این بازی را در زیر میخوانید"
سکوهای مملو از تماشاگر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
یک دقیقه سکوت پیش از الکساسیکو به احترام درگذشت
خوش و بش آنجلوتی سرمربی رئال با تاتا مارتینو سرمربی بارسا پیش از آغاز مسابقه
دست دادن دو ستاره فوتبال جهان مسی و کریستیانو رونالدو پیش از شروع الکلاسیکو
اینیستا روی پاس زیبای مس گل اول را به نام بارسلونا ثبت کرد
اینیستا خوشحالی خود را با مسی و نیمار تقسیم میکند
گل نخست رئال با ضربه سر کریم بنزما در دقیقه 20 به ثمر رسید
کریم بنزما با گلهای دقایق 20 و 24 رئال را پیش انداخت
بنزما پس از باز کردن دروازه بارسلونا اینگونه خوشحالی میکند
خوشحالی بازیکنان رئال بعد از پیش افتادن از بارسا
صحنه باز شدن دروازه رئال برای دومین مرتبه توسط مسی
آغاز درگیری پهپه با فابرگاس بعد از گل بارسا توسط مسی
درگیری پهپه با فابرگاس
مس بدون توجه به درگیری توپ را به وسط زمین میبرد
رونالدو از روی نقطه پنالتی گل سوم و تساوی رئال را به ثمر میرساند
کریستیانو رونالدو اینگونه خوشحالی میکند
سرخیو راموس در دقیقه 63 به دلیل خطا روی نیمار در محوطه جریمه با کارت قرمز داور جریمه شد
اعتراض راموس به داور بازی پس از دریافت کارت قرمز
خنده تمسخرآمیز راموس به تصمیم داور
خوشحالی بازیکنان بارسا پس از به ثمر رساندن گل سوم
خوشحالی مسی پس از به ثمر رساندن گل چهارم بارسلونا از روی نقطه پنالتی
خطایی که از چشم داور به دور ماند
اعتراض شدید کریستیانو رونالدو به داور مسابقه
آنجلوتی سرمربی رئال با تاتا مارتینو سرمربی بارسا پس از پایان مسابقه دست میدهد
بازیکنان بارسلونا بعد از پیروزی در الکلاسیکو به ابراز احساسات تماشاگران اینگونه پاسخ میدهند
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