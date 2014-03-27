عبدالله ویسی پس از شکست یک بر صفر عصر امروز پنجشنبه تیمش برابر راه اهن در نشست خبری گفت: بازی جوانمردانه و خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم. ما برای گرفتن امتیاز به تهران آمده بودیم و می توانستیم یک و یا حتی سه امتیاز بازی را بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال صنعتی ادامه داد: درست است که فوتبال خوبی بازی کردیم اما موقعیت های زیادی را از دست دادیم و در واقع هر زمان که خوب بازی کنید دلیل نمی شود که امتیاز بگیرید.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فصل بعد نیز به همکاری خود با باشگاه استقلال صنعتی خوزستان ادامه می دهید گفت: ما در این فصل در بدترین حالت دوازدهم می شویم البته هنوز دو هفته دیگر از لیگ باقی مانده است. من نیز انشاءالله فصل بعد باز هم در خدمت تیم استقلال خوزستان هستم و در این خصوص برنامه های خود را به باشگاه ارائه کرده ام.