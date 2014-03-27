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۷ فروردین ۱۳۹۳، ۲۰:۱۶

عبدالله ویسی:

می‌توانستیم مقابل راه‌آهن امتیاز بگیریم/ فصل آینده در استقلال صنعتی هستم

می‌توانستیم مقابل راه‌آهن امتیاز بگیریم/ فصل آینده در استقلال صنعتی هستم

سرمربی تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان با تاکید بر اینکه می توانستیم مقابل راه آهن امتیاز بگیریم گفت: بازی خوبی را مقابل راه آهن به معرض نمایش گذاشتیم اما موقعیت‌های موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم.

عبدالله ویسی پس از شکست یک بر صفر عصر امروز پنجشنبه تیمش برابر راه اهن در نشست خبری گفت: بازی جوانمردانه و خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم. ما برای گرفتن امتیاز به تهران آمده بودیم و می توانستیم یک و یا حتی سه امتیاز بازی را بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال صنعتی ادامه داد: درست است که فوتبال خوبی بازی کردیم اما موقعیت های زیادی را از دست دادیم و در واقع هر زمان که خوب بازی کنید  دلیل نمی شود که امتیاز بگیرید.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فصل بعد نیز به همکاری خود با باشگاه استقلال صنعتی خوزستان ادامه می دهید گفت: ما در این فصل در بدترین حالت دوازدهم می شویم البته هنوز دو هفته دیگر از لیگ باقی مانده است. من نیز انشاءالله فصل بعد باز هم در خدمت تیم استقلال خوزستان هستم و در این خصوص برنامه های خود را به باشگاه ارائه کرده ام.

 

کد مطلب 2261723

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