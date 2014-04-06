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۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۸:۳۶

جزئیات تقسیم مردم به 5 سطح درآمدی برای دریافت یارانه نقدی/ دولت: 43 بانک اطلاعاتی داریم

جزئیات تقسیم مردم به 5 سطح درآمدی برای دریافت یارانه نقدی/ دولت: 43 بانک اطلاعاتی داریم

مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اعلام اینکه ثبت نام دریافت یارانه نقدی از 20 فروردین آغاز می شود، تاکید کرد: دریافت یارانه نقدی در دوره جدید منوط به ثبت نام است، ضمن اینکه با سامانه سازمان هدفمند سازی یارانه ها که 43 بانک اطلاعاتی اکنون به صورت کامل در آن وجود دارد ، می توانیم تصمیم گیری کنیم اما در فرمی که برای این مرحله طراحی شده است، 5 سقف درآمدی را مشخص کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ایزدی در گفتگویی تلویزیونی گفت: براساس قانون ، پرداخت یارانه نقدی در دوره جدید منوط به ثبت نام است و اگر هموطن عزیزی به یارانه احساس نیاز نمی کند و متقاضی نمی شود ، ثبت نام نکردن وی به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی است.

وی گفت: در مدت 10 روز سرپرستان خانوارهای متقاضی باید بر اساس اولین رقم سمت راست شماره کارت ملی به سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.

ایزدی افزود : هموطنان متقاضی که اولین رقم سمت راست شماره کارت ملی آنها صفر است ، روز بیستم باید مراجعه کنند و کسانی که اولین رقم سمت راست شماره کارت ملی آنها 1است روز بیست و یکم ثبت نام می کنند و تا روز بیست و نهم با رقم 9 ثبت نام کامل می شود.

وی اضافه کرد : هموطنانی که به هر دلیل در موعد مقرر نتوانند ثبت نام کنند می توانند روز های سی ام و سی و یکم ماه جاری ثبت نام را کامل کنند.

ایزدی گفت : درگاه ثبت نام همان سامانه www.refahi.ir و روش ثبت نام نیز صرفاً اینترنتی است و مراجعه حضوری نیز ویژه هموطنانی است که به شبکه اینترنتی دسترسی ندارند و می توانند با در دست داشتن شماره ملی و کدپستی به مراکز و دفاتر کمیته امداد ، سازمان بهزیستی ، دفاتر پیشخوان دولت  پلیس +10 و دفاتر فناوری اطلاعات (آی سی تی) روستایی مراجعه و در آنجا به صورت اینترنتی ثبت نام کنند که  هماهنگی شده است و در کمترین زمان ثبت نام می شود.


مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها درباره ثبت نام نیروهای مسلح نیز گفت: نیروهای مسلح به دو  گروه تقسیم می شوند که یک گروه با افراد معمولی در دوره اول ثبت نام کردند همچنان مانند مورد اول به سامانه مراجعه و ثبت نام می کنند اما گروه دوم که به لحاظ شغلی در وضع خاصی قرار دارند به یگان ها و محل کار خود مراجعه و ثبت نام می کنند.

ایزدی با اشاره به اینکه دولت برای ارتقای نظام سلامت ، گسترش بیمه های اجتماعی و بهبود فضای محیط زیست کلانشهرها تلاش می کند،  از مردم خواست با انصراف از دریافت یارانه ، امکانی را فراهم کنند که این یارانه در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.

وی ادامه داد : اطلاعات کاملی را در سازمان هدفمند سازی یارانه ها جمع آوری و به روز کرده ایم و البته دولت بنایی بر حذف افراد در مرحله اول ندارد اما امیدواریم هموطنان در ثبت نام دریافت یارانه شرکت نکنند.

ایزدی گفت : با سامانه سازمان هدفمند سازی یارانه ها  که 43 بانک اطلاعاتی اکنون به صورت کامل در آن وجود دارد ، می توانیم تصمیم گیری کنیم اما در فرمی که برای این مرحله طراحی شده است، 5 سقف درآمدی را مشخص کردیم که شامل سقف درآمدی ماهانه کمتر 600 هزار تومان ، 600 هزار تا یک میلیون تومان، یک میلیون تا 2 میلیون تومان ، 2 میلیون تا دو و نیم میلیون تومان و بالاتر از دو و نیم میلیون تومان که همه اینها مشخص است و لحاظ می شود.

وی افزود : البته سطح درآمدی یکی از مولفه هایی است که می تواند در بانک اطلاعاتی ما اثرگذار باشد و مجموع کل درآمدها شامل شغل اول ، شغل دوم ، اجاره بها و سود سهام قبل از پرداخت اقساط بانک است و همه دارایی ها را حساب کردیم.

ایزدی درباره میزان تغییر قیمت کالاها و خدمات در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها گفت : دولت تصمیم ندارد با شیب تندی قیمت ها را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه منابع حاصل از انصراف از دریافت یارانه نقدی به سمت و سویی می رود که در زندگی مردم اثرگذار است، افزود: در پایان سال گذشته هزار و 800 میلیارد تومان به وزارت بهداشت دادیم تا صرف ارتقای نظام بهداشت شود و امسال هم 750 میلیارد تومان به سازمان سلامت ایران دادیم تا افرادی که پوشش بیمه ای ندارند ، زیرپوشش بیمه قرار گیرند.

ایزدی اضافه کرد: به مردم اطمینان داریم و حتماً اطلاعات درست را درج می کنند اما بانک های اطلاعاتی ما کامل است و اگر نیاز باشد می توانیم راستی آزمایی کنیم ، زیرا قانون به ما اجازه داده است و برای کسانی که اطلاعات نادرست بدهند تا 3 برابر یارانه دریافتی ؛ جریمه پیش بینی کرده است.

کد مطلب 2264701

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