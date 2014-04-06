جزئیات تقسیم مردم به 5 سطح درآمدی برای دریافت یارانه نقدی/ دولت: 43 بانک اطلاعاتی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ایزدی در گفتگویی تلویزیونی گفت: براساس قانون ، پرداخت یارانه نقدی در دوره جدید منوط به ثبت نام است و اگر هموطن عزیزی به یارانه احساس نیاز نمی کند و متقاضی نمی شود ، ثبت نام نکردن وی به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی است.

وی گفت: در مدت 10 روز سرپرستان خانوارهای متقاضی باید بر اساس اولین رقم سمت راست شماره کارت ملی به سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.

ایزدی افزود : هموطنان متقاضی که اولین رقم سمت راست شماره کارت ملی آنها صفر است ، روز بیستم باید مراجعه کنند و کسانی که اولین رقم سمت راست شماره کارت ملی آنها 1است روز بیست و یکم ثبت نام می کنند و تا روز بیست و نهم با رقم 9 ثبت نام کامل می شود.

وی اضافه کرد : هموطنانی که به هر دلیل در موعد مقرر نتوانند ثبت نام کنند می توانند روز های سی ام و سی و یکم ماه جاری ثبت نام را کامل کنند.

ایزدی گفت : درگاه ثبت نام همان سامانه www.refahi.ir و روش ثبت نام نیز صرفاً اینترنتی است و مراجعه حضوری نیز ویژه هموطنانی است که به شبکه اینترنتی دسترسی ندارند و می توانند با در دست داشتن شماره ملی و کدپستی به مراکز و دفاتر کمیته امداد ، سازمان بهزیستی ، دفاتر پیشخوان دولت پلیس +10 و دفاتر فناوری اطلاعات (آی سی تی) روستایی مراجعه و در آنجا به صورت اینترنتی ثبت نام کنند که هماهنگی شده است و در کمترین زمان ثبت نام می شود.

مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها درباره ثبت نام نیروهای مسلح نیز گفت: نیروهای مسلح به دو گروه تقسیم می شوند که یک گروه با افراد معمولی در دوره اول ثبت نام کردند همچنان مانند مورد اول به سامانه مراجعه و ثبت نام می کنند اما گروه دوم که به لحاظ شغلی در وضع خاصی قرار دارند به یگان ها و محل کار خود مراجعه و ثبت نام می کنند.

ایزدی با اشاره به اینکه دولت برای ارتقای نظام سلامت ، گسترش بیمه های اجتماعی و بهبود فضای محیط زیست کلانشهرها تلاش می کند، از مردم خواست با انصراف از دریافت یارانه ، امکانی را فراهم کنند که این یارانه در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.

وی ادامه داد : اطلاعات کاملی را در سازمان هدفمند سازی یارانه ها جمع آوری و به روز کرده ایم و البته دولت بنایی بر حذف افراد در مرحله اول ندارد اما امیدواریم هموطنان در ثبت نام دریافت یارانه شرکت نکنند.

ایزدی گفت : با سامانه سازمان هدفمند سازی یارانه ها که 43 بانک اطلاعاتی اکنون به صورت کامل در آن وجود دارد ، می توانیم تصمیم گیری کنیم اما در فرمی که برای این مرحله طراحی شده است، 5 سقف درآمدی را مشخص کردیم که شامل سقف درآمدی ماهانه کمتر 600 هزار تومان ، 600 هزار تا یک میلیون تومان، یک میلیون تا 2 میلیون تومان ، 2 میلیون تا دو و نیم میلیون تومان و بالاتر از دو و نیم میلیون تومان که همه اینها مشخص است و لحاظ می شود.

وی افزود : البته سطح درآمدی یکی از مولفه هایی است که می تواند در بانک اطلاعاتی ما اثرگذار باشد و مجموع کل درآمدها شامل شغل اول ، شغل دوم ، اجاره بها و سود سهام قبل از پرداخت اقساط بانک است و همه دارایی ها را حساب کردیم.

ایزدی درباره میزان تغییر قیمت کالاها و خدمات در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها گفت : دولت تصمیم ندارد با شیب تندی قیمت ها را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه منابع حاصل از انصراف از دریافت یارانه نقدی به سمت و سویی می رود که در زندگی مردم اثرگذار است، افزود: در پایان سال گذشته هزار و 800 میلیارد تومان به وزارت بهداشت دادیم تا صرف ارتقای نظام بهداشت شود و امسال هم 750 میلیارد تومان به سازمان سلامت ایران دادیم تا افرادی که پوشش بیمه ای ندارند ، زیرپوشش بیمه قرار گیرند.

ایزدی اضافه کرد: به مردم اطمینان داریم و حتماً اطلاعات درست را درج می کنند اما بانک های اطلاعاتی ما کامل است و اگر نیاز باشد می توانیم راستی آزمایی کنیم ، زیرا قانون به ما اجازه داده است و برای کسانی که اطلاعات نادرست بدهند تا 3 برابر یارانه دریافتی ؛ جریمه پیش بینی کرده است.